Elindult az online árfigyelő rendszer

Megosztás itt:

A korábbi ígéreteknek megfelelően július első napján, szombaton elindult a mindenki számára ingyenesen elérhető online árfigyelő rendszer. Ha betöltjük az arfigyelo.gvh.hu weboldalt, a főoldalon egyből az olyan alapvető élelmiszerek árainak az összehasonlításába futhatunk, mint a trappista sajt, tojás, kenyér, tej és a sertéscomb. Ha más termék árára vagyunk kíváncsiak, egyszerűen beírhatjuk azt a keresőbe, de kategóriák szerint is rendezték az árucikkeket a húsoktól, felvágottaktól a tej- és tojáskínálaton át a tartós élelmiszerekig. A vásárlók szerint ez egy nagyon jó kezdeményezés.



Használni fogom természetesen, mert hát most is mindig elolvasom előtte az újságot és amire szükségem is van és olcsóbb azt megveszem. Sokszor előre is veszek a tartós dolgokból amikor olcsóbbak. Nyugdíjas vagyok, nekem minden forint számít – mondta egy vásárló.

A GVH kommunikációs vezetője kiemelte, az oldalon mindig a boltok aktuális áraival találkozhatnak a vásárlók, ugyanis az adatbázis napi szinten frissítve lesz.

Jelenleg hat nagy kiskereskedelmi lánc mintegy 1200 boltjában, összesen 62 termékkategóriában tudnak keresni a fogyasztók az élelmiszerek között. Ezek azok az élelmiszerek amik a központi statisztikai hivatal nyilvántartása szerint a leggyakrabban, a legtöbbet vásárolt élelmiszerek és ezeknek a napi szintű árait lehet nyomon követni, nagyon fontos, hogy mindig a jelenidejű valós árakat látják ebben a rendszerben a fogyasztók – mondta Horváth Bálint, a GVH kommunikációs, közszolgálati és külkapcsolati iroda vezetője.

Horváth Bálint továbbá elmondta, hogy az egyik nagy kiskereskedelmi lánc bejelentette, hogy több mint 100 termékének az árát nagyon jelentősen csökkenti összehangolva az árfigyelő rendszer elindításával, innen is látszik hogy a kereskedők arra törekednek hogy az egyes termékkategóriákban, a legjobb helyre kerüljenek, azaz adott termékeket ők adják a legjobb áron.