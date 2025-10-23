Keresés

Gazdaság

Elfogadták a 19. szankciós csomagot

2025. október 23., csütörtök 12:22 | HírTV
Az Európai Unió Tanácsa hivatalosan is elfogadta az Oroszország elleni 19. szankciós csomagot. A csütörtök délelőtt bejelentett büntetőintézkedések két fő területet céloznak.

A döntés értelmében további korlátozás lesznek az orosz energiaimporttal szemben, valamint szankciókat vetettek ki azokra az EU-n kívül letelepedett banki és kriptoszolgáltatásokra, amelyek segítséget nyújtanak az orosz háborús erőfeszítésekhez.

Az újabb csomag részeként az EU megerősíti az orosz diplomaták unión belüli mozgásának ellenőrzését is, és további intézkedéseket vezet be az ukrán gyermekek jogellenes elhurcolásáért felelősökkel szemben.

Az EU újabb büntetőintézkedéseket vezetett be Fehéroroszországgal szemben is, hogy korlátozza Minszknek az orosz háborús erőfeszítésekhez nyújtott támogatását - tették hozzá.

