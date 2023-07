Elfogadta a jövő évi költségvetést az Országgyűlés

Megosztás itt:

"Ez a védelem költségvetése" - így reagált a szavazásra miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára.

Dömötör Csaba hangsúlyozta: a kormány azzal számol, hogy jövőre a gazdasági növekedés négy százalék, az infláció hat százalék lesz. Az államtitkár szerint a most elfogadott költségvetés, megvédi a családokat, a rezsitámogatást, a nyugdíjakat és a munkahelyeket is. Hozzátette: jövőre pedig több pénz jut majd az oktatásra, az egészségügyre és a honvédelemre is. A tájékoztatást most teljes terjedelmében láthatják.

Regős Gábor, a Macronom intézet elemzője értékelte a Híradónak a költségvetés elfogadását: