Éles kritika – nem kímélte a brüsszeli döntéshozókat a MOL Csoport elnök-vezérigazgatója + videó

2025. augusztus 24., vasárnap 16:16 | Mandiner
bírálat energiapolitika Hernádi Zsolt interjú Mandiner

Hernádi Zsolt, a MOL Csoport elnök-vezérigazgatója a Mandiner MAXIMA című műsorában adott hosszú, őszinte és gyakran provokatív hangvételű interjút

  • Éles kritika – nem kímélte a brüsszeli döntéshozókat a MOL Csoport elnök-vezérigazgatója + videó

A lap közlése szerint az interjúból több állítás is kiemelkedik – ezek nemcsak Hernádi pályáját világítják meg, hanem súlyos kérdéseket vetnek fel Brüsszel, az energiapolitika és a politikai döntéshozatal jövőjével kapcsolatban is.

Ursula von der Leyen vállalása egy ostoba politikai döntés

Hernádi kendőzetlenül bírálta az Európai Unió energetikai stratégiáját, különösen azt a vállalást, hogy 2027-re teljesen megszüntetik az orosz földgázimportot. Szerinte ez nem más, mint „egy politikailag motivált, ostoba döntés, amelyet a végtelenségig próbálnak finomítani, ahelyett, hogy visszamennénk az alapokhoz, és feltennénk a kérdést: kinek is az érdeke mindez?” Különösen élesen fogalmazott az amerikai LNG-szerződésekkel kapcsolatban is: „Ez olyan volt, mint amikor a KGST-ben Afganisztánnal kötöttünk szerződést. A matek nem jön ki. Sehogy. És mégis ragaszkodunk hozzá.”

Nem az olcsó orosz olaj a MOL sikerének titka

A MOL sikereit sokan az orosz kőolaj stabil szállítására vezetik vissza, de Hernádi szerint ez félrevezető leegyszerűsítés. „Ez így önmagában nem igaz. A MOL sikerének alapja a nagyon erős infrastruktúra, a komplex finomítási kapacitás és az, hogy a szinergiákat hatékonyan ki tudjuk használni.” Példaként hozta fel, hogy a vállalat töltőállomás-hálózata ma már évi több mint 600 millió dolláros üzemi eredményt hoz, miközben ez korábban „plusz nullás szükséges rossznak” számított. „Ma a shop a motor, nem csak az üzemanyag” – mondta.

Az EU egy darab vezetékre akarja rákötni Magyarországot – ez életveszélyes

A háború és a szankciók nyomán kialakult energiapolitikai káoszt Hernádi nem finomítja: szerinte Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonsága ma egyetlen vezetéken – az Adria-vezetéken – múlik, miután a horvát fél a háború kitörése után azonnal megduplázta a tranzitdíjat. „Mi történik, ha egy természeti katasztrófa elvisz két kilométer vezetéket? Mi történik, ha leállítják a Barátság vezetéket? Nem fogják újraindítani. Rajta lógunk egyetlen vezetéken – ez nonszensz.”

Az INA-ügy egy koncepciós támadás volt – és én csak járulékos veszteség vagyok

Az interjú egyik legdrámaibb része a horvát INA-ügy, amelyben Hernádit végül két év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, noha két nemzetközi bíróság is kimondta: a vádak megalapozatlanok. 

Teljes beszélgetés: 

Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután szétlőtték a Barátság vezetéket + videó

Felborult egy mentőautó Budapesten

Orbán Viktor: Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására

Nyári havazás volt Kárpátalján

 A kárpátaljai hegyi mentők jelentése szerint leesett az első hó a Kárpátokban. A hó a Hoverla melletti Zaroszljakban esett. Augusztus 24-én reggel a hőmérséklet +2 °C volt – írja a Magyar Nemzet.

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

