Éles kritika – nem kímélte a brüsszeli döntéshozókat a MOL Csoport elnök-vezérigazgatója + videó

Megosztás itt:

A lap közlése szerint az interjúból több állítás is kiemelkedik – ezek nemcsak Hernádi pályáját világítják meg, hanem súlyos kérdéseket vetnek fel Brüsszel, az energiapolitika és a politikai döntéshozatal jövőjével kapcsolatban is.

Ursula von der Leyen vállalása egy ostoba politikai döntés

Hernádi kendőzetlenül bírálta az Európai Unió energetikai stratégiáját, különösen azt a vállalást, hogy 2027-re teljesen megszüntetik az orosz földgázimportot. Szerinte ez nem más, mint „egy politikailag motivált, ostoba döntés, amelyet a végtelenségig próbálnak finomítani, ahelyett, hogy visszamennénk az alapokhoz, és feltennénk a kérdést: kinek is az érdeke mindez?” Különösen élesen fogalmazott az amerikai LNG-szerződésekkel kapcsolatban is: „Ez olyan volt, mint amikor a KGST-ben Afganisztánnal kötöttünk szerződést. A matek nem jön ki. Sehogy. És mégis ragaszkodunk hozzá.”

Nem az olcsó orosz olaj a MOL sikerének titka

A MOL sikereit sokan az orosz kőolaj stabil szállítására vezetik vissza, de Hernádi szerint ez félrevezető leegyszerűsítés. „Ez így önmagában nem igaz. A MOL sikerének alapja a nagyon erős infrastruktúra, a komplex finomítási kapacitás és az, hogy a szinergiákat hatékonyan ki tudjuk használni.” Példaként hozta fel, hogy a vállalat töltőállomás-hálózata ma már évi több mint 600 millió dolláros üzemi eredményt hoz, miközben ez korábban „plusz nullás szükséges rossznak” számított. „Ma a shop a motor, nem csak az üzemanyag” – mondta.

Az EU egy darab vezetékre akarja rákötni Magyarországot – ez életveszélyes

A háború és a szankciók nyomán kialakult energiapolitikai káoszt Hernádi nem finomítja: szerinte Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonsága ma egyetlen vezetéken – az Adria-vezetéken – múlik, miután a horvát fél a háború kitörése után azonnal megduplázta a tranzitdíjat. „Mi történik, ha egy természeti katasztrófa elvisz két kilométer vezetéket? Mi történik, ha leállítják a Barátság vezetéket? Nem fogják újraindítani. Rajta lógunk egyetlen vezetéken – ez nonszensz.”

Az INA-ügy egy koncepciós támadás volt – és én csak járulékos veszteség vagyok

Az interjú egyik legdrámaibb része a horvát INA-ügy, amelyben Hernádit végül két év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, noha két nemzetközi bíróság is kimondta: a vádak megalapozatlanok.

Teljes beszélgetés: