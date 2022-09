Elérte a járvány előtti szintet a nyári turisztikai szezon

Megosztás itt:

Idén júniusban 4 millió, júliusban 6,1 millió, augusztusban pedig 6,3 millió vendégéjszakáról küldtek adatot a szálláshelyek a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK). Az összesen 16,4 milliónyi vendégéjszakával az idei főszezon elérte a koronavírus-járvány előtti, 2019-es nyári eredményt.

A vendégéjszakák közül mintegy 10,5 milliót a hazai látogatók töltöttek el a szálláshelyeken, ez 12%-kal felül is múlja a 2019-es nyár adatait. A külföldi turisták vendégforgalma is jelentős élénkülést mutat: az előző évhez képest 2,5-szer több nemzetközi látogatót köszönthettünk az országban a nyáron. Míg 2021-ben a külföldi forgalom aránya 20%-os volt a három nyári hónapban, addig idén 36%-ra emelkedett, ami közel 6 millió nemzetközi vendégéjszakát jelent. Országosan a vendégéjszakák 64%-át belföldiek adták. A 11 hazai turisztikai térség közül idén nyáron is a Balaton térsége volt az elsőszámú úti cél, több mint 5,4 millió éjszakát töltöttek el itt a vendégek, és a teljes vidéki szálláshelyi forgalom 41%-a is ebben a térségben valósult meg. Vidéken a hazai vendégek aránya 75% volt, míg Budapestre visszatértek a külföldiek, a vendégek 83%-a volt külföldi idén nyáron a fővárosban.

Budapestre a legtöbben az Egyesült Királyságból, Németországból, az Amerikai Egyesült Államokból, Izraelből, Olaszországból és Hollandiából érkeztek, a vidéki szálláshelyekre pedig főként Németországból, Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából, Romániából és Ausztriából.

Hazánk teljes szálláshelyi forgalmának 81%-a a nyár folyamán vidéken realizálódott. A főváros 19%-os részesedése jelentős emelkedés a tavalyi 10%-os arányhoz képest. A szállodai szobakapacitás-kihasználtság országosan 60%-os volt. A szálláshelyek 2022 nyarán közel 250 milliárd forint bevételt könyvelhettek el, ennek 74%-a a vidéki szálláshelyeken keletkezett. A NAV online kassza adatai alapján a vendéglátás idei főszezoni árbevétele 458,2 milliárd forintot tett ki.