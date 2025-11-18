Keresés

Egyszeri SZÉP-kártya-juttatást kapnak a honvédek + videó

2025. november 18., kedd 16:30

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: a tárca még az ünnepek előtt egyszeri, legfeljebb nettó 120 ezer forint értékű SZÉP-kártya-juttatást biztosít mindazoknak, akiknek szolgálati vagy honvédelmi alkalmazotti munkaviszonya ez év augusztus 1-jén fennállt, és 2025. november 18-án, a rendelet hatálybalépésekor is fennáll.

  Egyszeri SZÉP-kártya-juttatást kapnak a honvédek

Megszületett az új óriáscég, az MVM ONEnergy Zrt – a vezérigazgató nagyinterjút adott

Megszólalt Porosenko az Ukrajnát megrengető korrupciós botrányról

Dmitrij Peszkov: Vlagyimir Putyin nem ül le Törökországban a tárgyalóasztalhoz

Háború Ukrajnában

