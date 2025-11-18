Egyszeri SZÉP-kártya-juttatást kapnak a honvédek + videó
2025. november 18., kedd 16:30
Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: a tárca még az ünnepek előtt egyszeri, legfeljebb nettó 120 ezer forint értékű SZÉP-kártya-juttatást biztosít mindazoknak, akiknek szolgálati vagy honvédelmi alkalmazotti munkaviszonya ez év augusztus 1-jén fennállt, és 2025. november 18-án, a rendelet hatálybalépésekor is fennáll.
Az Országgyűlés 112 igen, 56 nem szavazattal hatályában fenntartotta azt a házelnöki döntést, amely alapján Szabó Tímea (Párbeszéd) tiszteletdíja annak egyhavi összegével megegyező mértékben, 3 403 562 forinttal csökken.
Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: a visszaküldött nemzeti konzultációs ívek magas száma jól mutatja, a magyar emberek megértették, hogy nagy a tét: Brüsszel háborúra készül, a háború árát pedig a magyarokkal akarják megfizettetni.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Ha a vásárlók azt látják, hogy új lakást már ugyanannyiért kaphatnak, mint egy panellakást, akkor az elmozdíthatja a keresletet a modernebb ingatlanok irányába, és lépéskényszerbe hozhatja az eladókat is – emelte ki az ingatlan.com.
Orbán Viktor bejelentette: tizenegy pontos gazdasági akciótervet fogadott el a kisvállalkozások érdekében a kormány, illetve a kereskedelmi és iparkamara. A miniszterelnök hangsúlyozta, Európa egy háborús állapot felé menetel, azonban Magyarország továbbra is kitart a nemzeti gazdaságpolitika mellett.