2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Egyre valószínűtlenebb a kormány prognózisa

Hír TV

2017. december 4., hétfő 07:58, frissítve: hétfő 08:07

A GKI szerint egyre kevésbé reális a kormány által várt 4 százalék feletti növekedés, a gazdaságkutató idén és jövőre is 3,8 százalékos bővüléssel számol. A kutatók emlékeztetnek, több nemzetközi intézmény figyelmeztet arra, hogy ezekben a viszonylag jó években kellene megalapozni a tartósan fenntartható növekedést. Szerintük most leginkább az EU-forrásoktól való túl erős függés lazítására, az államháztartási hiány csökkentésére és az intézményrendszer piacgazdasági szemléletű átalakítására lenne szükség. Az elemzők figyelmeztetnek arra is, hogy a belső kereslet által hajtott növekedés rontani fogja az egyelőre kiváló külső egyensúlyt is.

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gazdasági növekedésGKI

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