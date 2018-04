Egyre többen vesznek használt autót

Használt autó

Lendületben van a használt autó piac: az idei első negyedévében 175 ezer használt kocsi cserélt gazdát a magyar piacon, ami éves szinten több mint 11 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi adatot - közölte a JóAutók.hu. A portál úgy számol, a bővülés nem áll meg, és éves szinten akár 750 ezerre is emelkedhet a belföldi adásvételek, átírások száma a tavalyi 687 ezerről.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Vásárlás

Mégsem veszi meg az OTP azt a román bankot, amelyről 2017 júliusában írt alá adásvételi szerződést, a Román Nemzeti Bank ugyanis nem hagyta jóvá a román OTP-leány újabb akvizícióját. A magyar bankcsoport a görög nemzeti bank tulajdonában álló romániai pénzintézet 99 százalékos tulajdonrészét szerette volna megszerezni.

Néprajzi Múzeum

Tárgyalásos eljárás keretében választja ki a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. az Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont építtetőjét - derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből. Az már korábban kiderült, hogy a terepet 2,5 milliárd forintért készítheti elő Garancsi István Market Zrt.-je. A miniszterelnök kötélbarátjának cége egy mélyépítő vállalattal közösen nyerte el a munkálatokat. A pénzből a 300 méter hosszú, 60 méter széles és 10 méter mély munkagödör kiásása mellett a területen futó közművek kiváltását kell elvégezni.

Felvételi

Idén is meghaladta a százezret a felsőoktatásba jelentkezők száma - írja a Népszava. A felvi.hu adatai szerint a tavaszi felvételi eljárásban összesen 107 695-en jelentkeztek, ez nagyjából megfelel a 2012-2017 közti adatoknak. Komoly változás a 2010-2011-es évek adataihoz viszonyítva figyelhető meg, akkor még 140 ezren próbáltak egyetemre, főiskolára bekerülni. Tavaly egyébként összesen 72 ezer, egy évvel korábban 74 ezret diákot vettek fel. A népszerűségi listát továbbra is a gazdaságtudományok és a műszaki képzések vezetik, ezekre adták be a legtöbb első helyes jelentkezést.

BUX

Mínuszban zárt a BUX, a budapesti értéktőzsde részvényindexe 27 század százalékos csökkenéssel 38663 ponton fejezte be a kereskedést. A vezető részvények veszteséggel zártak.

Deviza

Kéthavi csúcsot ért el a forint az euróval szemben, a közös uniós devizát a 310-es szinten jegyezték, a svájci frankot 259, a dollárt 251 forintért adták a bankközi kereskedelemben.