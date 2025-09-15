Egyre szélesebb körben startolnak rá az emberek az Otthon Start Program kínálta lehetőségekre

Megosztás itt:

Koncz Zsófia úgy fogalmazott, látszik, hogy erre "tényleg rástartoltak az emberek". Hozzátette, a visszajelzések alapján azt látják hogy az ország minden részéről, a kisebb településektől kezdve a kisvárosokon át a nagyvárosokig érkeznek az igénylések. "Ez egy új lehetőség a fiataloknak arra, hogy albérletből saját tulajdonú otthonuk legyen" - mondta.

Az államtitkár kiemelte, a program az ingatlanpiacra is jó hatással van, és a következő öt év alatt akár 50 ezer új lakás is épülhet, ami a helyi gazdaság élénkülését és új munkahelyek létrejöttét is magával hozza.

Koncz Zsófia rámutatott, az Otthon Start Program rugalmas, átjárható rendszerként működik, ami olyan más támogatásokkal, mint a a csok plusszal, a babaváró- és munkáshitellel vagy a falusi csokkal együtt is igénybe vehető. Azt mondta, a konstrukciókat úgy alakították ki, hogy azok minden élethelyzethez igazodjanak: a fiataloknak lehetőséget ad első otthonuk megszerzésére, a gyermekes családoknak pedig arra, hogy nagyobb ingatlanba költözzenek vagy bővítsék a meglévőt.

Az államtitkár szerint a bankok közötti verseny is felerősödött, és több pénzintézet már 3 százalék alatti kamattal kínálja a hitelt. Emellett a programhoz kapcsolódó mobilalkalmazást rövid idő alatt húszezren töltötték le. Ekkora érdeklődés talán még egyetlen korábbi támogatás iránt sem mutatkozott – fogalmazott.

Koncz Zsófia kitért arra is, hogy a kormány a családpolitikai intézkedésekben következetes, "amit megígértünk, mindig betartottuk" – mondta, emlékeztetve többek között az egymillió munkahely létrehozására, a 13. havi nyugdíjra és az adócsökkentésekre. Hangsúlyozta: az Otthon Start Program a magyar emberek visszajelzéseire épül, a kormány folyamatos egyeztetéseket folytat a családszervezetekkel, a polgármesterekkel és más érintettekkel.

Az ellenzéki nyilatkozatokkal kapcsolatban úgy fogalmazott: a kormánypártok garanciát jelentenek a családtámogatások fenntartására, míg a Tisza Párt részéről felmerült elképzelések, például a progresszív adózás, szerinte minden család számára hátrányosak lennének. Hozzátette, Brüsszel rendszeresen bírálja a magyar otthonteremtési programokat, mert azok szerintük túl bőkezűek és széleskörűek, de a kormány továbbra is a magyar emberek érdekeit kívánja képviselni.

Koncz Zsófia a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a témában nyilatkozva elmondta, hétfőn ülésezik újra a családügyi kerekasztal, az informális tanács témája pedig a Otthon Start Program lesz. Megerősítette, a családok támogatásának garanciája a nemzeti kormány, emlékeztetve az olyan intézkedésekre is, mint a családi adókedvezmény duplázása. Hozzátette, egymillió édesanya lesz szja-mentes 2029-re, a folyamat első lépéseként ez a kedvezmény a háromgyermekes édesanyákra terjed ki október elsejétől.

Forrás: MTI

Fotó: MTI