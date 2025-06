Egyre nagyobb bajban van Budapest gazdasága + videó

Megosztás itt:

Sára Botond: "Az elmúlt időszakban a hazugságspirál mellett adósságspirál is van. Hitelintézetek finanszírozzák tulajdonképpen a BKV működését is, hiszen most is van egy olyan előterjesztés, vagy javaslat, hogy a folyószámla hitelkeretet 20 milliárddal emeljék meg, ami ugye a további adósság növelésről szól, hogy amennyiben nincs költségvetés, akkor a külső hitelezők, tehát a bankok mit fognak ehhez szólni. Nagy valószínűséggel bedöntik a várost, tehát szerintem a legnagyobb kockázat ebben van, hiszen, ha ezeknek a követelései 90 napon belül nem teljesülnek, akkor adósságrendezési eljárást kezdeményezhetnek a bíróságon a fővárosi törvényszéken."