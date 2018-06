Egyre közelebb a jövő: terjednek az önvezető autók

Önvezető autók

Egy hét alatt három nagyvállalat jelentett be beruházásokat az önvezető autók piacán. A General Motors egy japán céggel összefogva hárommilliárd dollárból fejleszt önvezető rendszert. Az amerikai-olasz Fiat-Chrysler pedig egy Googlehöz tartozó céggel fog össze, és 62 ezer kisteherautóból álló önvezető flottát építenek. Nyolcmilliárd dollár értékű önvezető autó projektet jelentett be az Intel számítástechnikai cég is. A partnerséget egy európai autógyártóval kötötték május végén, de nem közölték, hogy melyik márkával. A Google-el közös fejlesztéseket jelentett be az Uber is, miután kiderült, hogy a taxis cég önvezető autója azért okozott halálos balesetet idén áprilisban, mert az Uber saját szoftvere hibás volt.

Rekord munkanélküliség

18 éves rekordot döntött meg az amerikai munkanélküliségi-mutató: 3,8 százaléknak nincsen munkája, ilyen alacsony utoljára 2000 áprilisában volt a munkanélküliek aránya. Idén csak májusban 220 ezer új munkahely jött létre az Egyesült Államokban, ezzel már az ötödik hónap végére teljesítették a FED idei egész éves elvárását. A munkaügyi adatok szerint a keresetek egy év alatt 2,7 százalékkal nőttek országos szinten, ez megfelel a 2 százalék körüli infláció mértékének. Egy múlt hónapban készült jelentés szerint viszont a gazdaság bővülése éves szinten 2,2 százalék, ami elmarad a FED által elvárt 3 százaléktól.

Fenyegetés

Katonai és gazdasági ügyekben is Amerikát fenyegeti a kínai kormányzat. A miniszterelnök-helyettes szerint Kína kemény büntetőintézkedésekkel válaszol, ha Donald Trump megemeli a kínai termékek vámtarifáját. Washingtonban ötvenmilliárd dollár extra bevételt remélnek a vámokból, de a kínai vezetés szerint ezt nem fogják hagyni. A kínai hadsereg parancsnoka közben az amerikai védelmi minisztériumot kritizálta. A Pentagon jelentése szerint aggasztó a kínai katonai terjeszkedés Dél-Kelet Ázsiában, a pekingi értelmezés szerint viszont a Dél-Kínai Tenger kizárólag Kínához tartozik, ezért annyi katonát állomásoztatnak ott, amennyit akarnak.

Államadósság

Unortodox módszert dolgozott ki a malajziai kormány az államadósság csökkentésére: közösségi finanszírozással, az interneten gyűjtenek pénzt. Az első nap kétmillió dollár gyűlt össze. A malajziai pénzügyminiszter azt mondta: örülnek neki, ha az emberek maguktól adják nekik a pénzüket. A malajziai államadósság 250 milliárd dollár, az éves GDP 80 százaléka. Ázsiában egyébként nem ismeretlen a közösségi finanszírozás az államadósság elleni harcban. A 90-es évek pénzügyi válsága idején Dél-Koreában a kormány ékszereket gyűjtött az önkéntesen felajánló állampolgároktól.