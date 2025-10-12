Keresés

Gazdaság

Egymilliós nappali nyerte a megfizethető otthonok versenyét

2025. október 12., vasárnap 06:39

Banyár Enikő egymillió forint alatti költségvetésből berendezett nappalija nyerte az Otthontervezők Viadala – Otthon Start kategóriáját, amelyet a 4 Helyszín Bútorkiállítás keretében rendeztek meg, és amelynek az RS Bútor adott otthont. A természetes anyagokra és pasztell árnyalatokra épülő enteriőr a megfizethetősége és otthonossága miatt kapott elismerést. A verseny célja az volt, hogy bemutassa: tudatos tervezéssel kis költségvetésből is ízléses és élhető otthon alakítható ki – különösen azok számára, akik első lakásukat rendezik be.

  • Egymilliós nappali nyerte a megfizethető otthonok versenyét

Lezárult az Otthontervezők Viadala közönségszavazása a 4 Helyszín Bútorkiállítás keretében. A zsűri és a látogatók együtt választották meg a legstílusosabb, mégis megfizethető enteriőrt: az Otthon Start (budget) kategóriában Banyár Enikő győzött egy 1 016 570 forintos, természetes anyagokra és nyugodt színekre épített nappalival. A másik kategóriában, az Exkluzív Élettérben Lengyel Kata bizonyult a legjobbnak 1 965 571 forintos modern, művészi koncepcióval. A szervezők szerint az Otthontervezők Viadala európai viszonylatban is újdonság: a döntőben valós, fizikailag megépített nappalik versenyeztek, nem csupán látványtervek.

Megfizethető dizájn, időszerű üzenet

Az Otthon Start kategória idei fókusza egyértelmű: megmutatni, hogyan alakítható ki nagyjából egymillió forintos anyagkeretből is igényes, élhető otthon. Ez a kérdés különösen aktuális az Otthon Start program fényében, amely az első lakásukat megvásárló fiatalokat támogatja. A verseny üzenete és a támogatási konstrukció célja találkozik: az ingatlan megszerzése mellett az ésszerű költségű, tudatos berendezés is megvalósítható.

Banyár Enikő győztes nappalija világos fa felületekkel, rattan részletekkel, pasztell textíliákkal és zöld növényekkel teremt természetközeli, nyugodt hangulatot. A halványzöld falfestés frissességet ad a térnek, a finoman rétegzett textúrák pedig otthonosságot. „A célom az volt, hogy a látogatók ne egy látványos díszletet, hanem egy szerethető, élhető otthont lássanak. Hiszem, hogy a lakberendezés nem a kiváltságosok terepe, hanem mindannyiunk mindennapi örömforrása lehet. A költségkeret nem korlát, hanem tervezési feladat: ésszerű döntésekkel karakteres tér születhet” – mondta Banyár Enikő.

A zsűri értékelése szerint a koncepció funkcionális gondolkodást, fegyelmezett anyagválasztást és tudatos kompozíciót mutat, a megfizethetőség és a stílus közös metszetében. A látogatók a négy helyszínen azt is láthatták, milyen konkrét termékekből és árakon állt össze a bemutatott enteriőr, ami ritka átláthatóságot adott a döntéshez.

Exkluzív életteret is díjaztak

Az Exkluzív Élettér kategóriában Lengyel Kata letisztult, textúrákra épített terével győzött. A neutrális alapszínek – fehér, bézs, világos fa – részletgazdag felületekkel és visszafogott színfoltokkal találkoznak, a kerekített formák és a gondosan válogatott anyagok egységes, kortárs atmoszférát hoznak létre. „A lakás számomra történet és ritmus; nem puszta funkció, hanem kompozíció. Egy olyan teret akartam létrehozni, ahol a mozdulat természetesen találja meg a helyét, és az esztétika nem felülírja, hanem támogatja a mindennapi használatot. A finom részletek és a csendes luxus együtt teremti meg az otthon karakterét” – fogalmazott Lengyel Kata.

A döntős enteriőrök megvalósításában több iparági szereplő is közreműködött; a szervezők kiemelik, hogy a hazai tervezők és a magyar bútoripar minőségi munkája sokszor alulértékelt, miközben versenyképes alternatívát kínál. „A magyar tervezőket és a hazai gyártókat következetesen támogatjuk, mert ez a szakma jövője. Gyönyörű bútorok készülnek itthon, amelyek sokszor nem kapnak elég figyelmet. Itt az ideje, hogy a magyar dizájn önállóan is látható legyen, és a gyártók bátran támaszkodjanak a fiatal tervezőkre” – mondta Ács Erzsébet, a Lakberendezők Országos Szövetségének elnöke.

Európai premier: valódi terek versenye

A Lakberendezők Országos Szövetsége és az RS Bútor által szervezett Otthontervezők Viadala európai összevetésben is úttörő: a döntőbe jutott pályaművek valódi, bejárható enteriőrökként épültek fel az RS Bútor áruházában. A pályázati szakaszt intenzív 3D-tervezés előzte meg, majd a szakmai zsűri által kiválasztott tervek a helyszínen ölthettek testet. A végeredményt a zsűri pontozása és a háromnapos közönségszavazás együtt határozta meg, így a szakmai és a felhasználói szempontok találkoztak.

„Az Otthontervezők Viadalának különlegessége, hogy a közönség nem katalóguslapokon és képeken keresztül, hanem valós léptékben, bejárható módon találkozik a tervekkel. Ez nemcsak élmény, hanem tiszta visszajelzés arról, hogyan működik egy enteriőr a gyakorlatban. A formátum szakmailag is új távlatokat nyit” – hangsúlyozta Ács Erzsébet.

A megvalósult terekben a partnerek – egyebek mellett a Diego, a Trilak, a Rábalux, Xiaomi és a Rigips – termékei is megjelentek, a kiegészítőknél és elektronikai eszközöknél pedig konkrét, hétköznapi használatra szánt megoldások kaptak szerepet. A cél nem az esztétizáló show, hanem a reálisan elérhető, inspiráló minták bemutatása volt.

Rekordok és trendek

Az Otthontervezők Viadala a 2025. október 3–5. között megrendezett 4 Helyszín Bútorkiállítás fő attrakciója volt Budapesten és Budaörsön, az RS Bútor üzleteiben és a MediaMarkt konyhastúdióiban. A szervezők két hivatalos magyar rekordot is bejelentettek: a legtöbb enteriőrt és a legtöbb ülőgarnitúrát felvonultató esemény címe idén is a kiállításhoz került. Több mint száz enteriőr és több száz ülőgarnitúra volt megtekinthető, emellett a kínálat kifejezetten széles skálán mutatta be a jelenlegi trendeket.

A bemutatott újdonságok között szerepelt a MobilaDalin elektromos, ággyá alakítható kanapéágya, továbbá kőből készült világító falpanelek és konyhapultok, 3D-s konyhafrontok és kvarc alapú műkőzetek. A színvilágban érzékelhető volt a meleg tónusok előretörése; a nemzetközi trendekre reflektálva több kiállított bútoron is visszaköszönt a Mocha Mousse árnyalat, a kávé és csokoládé tónusait idézve.

„A 4 Helyszín Bútorkiállítással nem csupán bútorokat sorakoztatunk fel, hanem használható ötleteket adunk ahhoz, hogyan lehet az élettereket otthonosabbá tenni. A lakberendezés szerintünk nem luxus, hanem mindenkinek szóló, elérhető élmény. A vásári kedvezményeknél fontosabb, hogy a látogatók mintákat és tudást vigyenek haza, és párbeszéd alakuljon ki a vásárlók, a tervezők és a gyártók között” – mondta Pólya Ádám, az RS Bútor vezérigazgatója, majd így folytatta: „A formátum lényege, hogy a közönség tényleges terekkel találkozik. Ez visszaadja az arányokat, a fényt, a közlekedő útvonalakat – mindazt, amit egy fotó nem tud megmutatni.”

Fotó forrása: RS Bútor

