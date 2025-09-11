Egy újabb ipari fejlesztési boom zajlik a kecskeméti Mercedes gyárban

Megosztás itt:

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

A rádiós beszélgetésben elhangzottak a polgármester tervei a kecskeméti útfejlesztésekkel , de kitért az ipari területeken zajló fejlesztésekre és a kerékpárút-beruházásokra is — közölte a BAON.hu.

Egy újabb ipari fejlesztési boom zajlik Kecskeméten, nagyon sok a beköltöző ipari vállalkozás, illetve a meglévők is fejlesztenek. A leglátványosabb a Mercedes második ütemű fejlesztése, mely jó ütemben, a terveknek megfelelően halad.

A próbagyártás elindult az új csarnokokban, és a jövő évben már városunk számára is érezhetővé válnak a szériagyártási sorozatok felfutásából adódó pluszfeladatok. Többek között új munkahelyeket teremtenek, újabb lehetőségek, újabb beszállítók érkeznek a városba – nyilatkozta Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester.

Kecskeméten tovább élénkül a gazdasági élet, az infrastrukturális beruházások ismét prioritást élveznek a polgármester szerint. "Az elmúlt két évben a lakosságra fókuszáltunk, lakossági útépítések és a lakóterületen lévő útfejlesztések, útstabilizálások, járdaépítések zajlottak. Most egy kicsit nagyobb figyelmet kell fordítanunk újra az ipari területek útfejlesztésére, kereszteződések, csomópontok kialakítására" – tette hozzá.

Fotó: Shutterstock