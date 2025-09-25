Keresés

Gazdaság

Egy pályázatnak köszönhetően jelentős számban indítottak saját honlapot a magyar cégek

2025. szeptember 25., csütörtök 12:33 | MTI
social media Nemzetgazdasági Minisztérium Demján Sándor Program céges honlap Neumann Technológiai Fesztivál

A Demján Sándor Program részét képező, Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja elnevezésű pályázatnak köszönhetően már 1300 hazai cég rendelkezik honlappal és social media felülettel - mondta Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten.

A Neumann Technológiai Fesztiválon, ami egyben a Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja pályázat hivatalos záróeseménye is volt, Szabados Richárd (a képen) közölte, ez az 1300 cég főként a szolgáltató és kereskedelmi szektorból került ki.

Az államtitkár ismertette, hogy a pályázat indulását követően 13 ezer cég regisztrált, közülük a folyamatos értékelés következtében 4300-an már megkapták a pozitív támogatói döntést, ami ebben az esetben egy utalvány.

Szabados Richárd kiemelte, a programban rendelkezésre álló 9 milliárd forintból körülbelül 6000 vállalkozást tudnak támogatni. Számításaiknál figyelembe vették, hogy a programban a vállalkozások a 400 ezer forintos alapcsomag és a 1,5 millió forintos komplex csomag közül választhattak.

Az államtitkár az MTI érdeklődésére jelezte, a cégek kétharmada a 1,5 millió forintos, komplex csomagot igényelte pályázatában.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

Háború Ukrajnában

Kapcsolódó tartalmak

