Gazdaság

Eddig több ezer otthon startos ügyfél kereste fel a pénzintézeteket

2025. szeptember 06., szombat 13:57 | Magyar Nemzet

Az első információk alapján a héten több ezer otthon startos ügyfél kereste fel a pénzintézeteket. Mind a bankoktól, mind az ingatlankeresési adatokból az derül ki, hogy az Otthon start program iránti érdeklődés országos, részletesebb adatokat a jövő héten közöl a kormány a program első hetéről.

  Eddig több ezer otthon startos ügyfél kereste fel a pénzintézeteket

– A héten elindítottuk a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési programot. Erős startot vettünk, a hét nem szűkölködött a jó hírekben: ingatlanpiaci rekordok, beszakadó albérletárak, 3 százalék alatti kamatok, bankok közötti verseny, több tízezer új lakásfejlesztés – írja szombati Facebook-bejegyzésében Panyi Miklós az Otthon start program első hetéről.

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára részletezi a program első hetét:

  • Az indulás minden téren zökkenőmentesen zajlott. A bankok bírták a fokozott terhelést, sehonnan nem érkezett hír fennakadásról. Ez nagyban köszönhető a korábbi hetek intenzív munkájának a pénzintézetek részéről, akik megerősített ügyintézői jelenléttel, hosszított nyitvatartással, előregisztrációval, képzésekkel és informatikai fejlesztésekkel készültek a szeptemberi indulásra.
  • Az első információk alapján a héten több ezer otthon startos ügyfél kereste fel a pénzintézeteket. Sok ezer telefonos érdeklődés mellett több ezren indították el a hitelügyintézési folyamatot. Sok helyen rekordszámú megkeresés volt. Részletesebb első heti adatokat jövő héten ismertet a kormány.
  • Mind a bankoktól, mind az ingatlankeresési adatokból az derül ki, hogy az Otthon start iránti érdeklődés országos. 11 vármegyében ugyanolyan vagy nagyobb mértékben nőtt az eladó ingatlanok iránti érdeklődések száma, mint Budapesten. Öt hiteligénylő közül egy budapesti, a többi nagyvárosi és vidéki ügyfél.

A hét egyik bombahíre, hogy három bank már 3 százalék alatti kamaton kínálja az Otthon start hitelt, több bank pedig több százezer forintos jóváírással és egyéb kedvezményekkel csalogatja az ügyfeleket. 

Két olyan bank is van, akinek az ajánlata egy ötvenmillió forintos hitel esetén több mint egymillió forintot hagy az elsőlakás-vásárlóknál. A verseny ugyanakkor csak most kezdődik, lesznek ennél még alacsonyabb ajánlatok is – írja az államtitkár.

 ,,De nem csak a húszéveseké a világ. A Magyar Nemzeti Bank meghallotta az Otthon start program hívó szavát és a héten eltörölte a tízszázalékos jegybanki önerőszabály életkori megkötéseit" – fogalmaz Panyi Miklós.

 

A teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán olvasható.

Fotó: MTI

Orbán Viktor: Még 1 nap Kötcséig

 Az albérletekkel foglalkozó internetes oldalak rámutatnak, hogy az albérletárak kétéves mélyponton vannak. A 3%-os hitel miatt – fogalmazott Orbán Viktor a Facebook oldalán, aki Kásler Miklósról is megemlékezett bejegyzésében.
Menczer Tamás: Ez a választás tétje! + videó

 Menczer Tamás szerint a 2026-os országgyűlési választás választás tétje, hogy Magyarországot egy szuverenista, a magyar érdekekért kiálló Orbán-kormány fogja-e vezetni, vagy egy olyan, amelyik : hazudik, átver, becsap és elveszi a pénzedet.

