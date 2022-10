Economist: Európa recesszióba süllyed

Megosztás itt:

Már Európa egyik legnagyobb liberális gazdasági lapja is arról számolt be, hogy a nyugati szankciók Moszkva helyett Európát taszították recesszióba. A büntetőintézkedések eredeti célja Oroszország térdre kényszerítése volt gazdasági eszközökkel, azonban az égbe szökő gáz- és olajáraknak, valamint az új gazdasági partnerségeknek köszönhetően az orosz gazdaság Európa nélkül is megáll a lábán. Eközben a szankciókat kivető Nyugat a gazdasági összeomlás szélére került.