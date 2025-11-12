Duplájára emelkedhet a bankadó 2026-ban + videó

2026-ban duplájára emelik a bankadót. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azzal indokolta a lépést, hogy kimagaslóan jó évet zártak a bankok. A témában Lentner Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közgazdásza fejtette ki véleményét.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az idei évben több fontos állattenyésztési jogcím keretösszege emelkedik annak érdekében, hogy tovább erősödjön a gazdálkodók pénzügyi biztonsága és az állatjóléti feltételek javítása. Az állattartók számára így még nagyobb segítséget jelenthetnek a nemzeti támogatások - jelentette be az MTI-nek szerdán küldött közleményében Nagy István agrárminiszter.