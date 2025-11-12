Duplájára emelkedhet a bankadó 2026-ban + videó

Fontos bejelentést tett Nagy István, rengeteg embert érint

Az idei évben több fontos állattenyésztési jogcím keretösszege emelkedik annak érdekében, hogy tovább erősödjön a gazdálkodók pénzügyi biztonsága és az állatjóléti feltételek javítása. Az állattartók számára így még nagyobb segítséget jelenthetnek a nemzeti támogatások - jelentette be az MTI-nek szerdán küldött közleményében Nagy István agrárminiszter.