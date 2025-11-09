Dubai a milliomosok számára a legvonzóbb város

Megosztás itt:

Dubai vonzerejét számos tényező határozza meg, beleértve, hogy nincs örökösödési, tőkenyereség- és vagyonadó, fejlett az infrastruktúrája, magas szintű a biztonság és a városok közül itt található a legtöbb nemzetközi iskola.

Az Egyesült Arab Emírségek ezen kívül úgynevezett "aranyvízumot" is felkínál, ami 10 éves tartózkodási jogot és adókedvezményeket biztosít az országban legalább 2 millió dirham (544 ezer 500 dollár) ingatlan- vagy tőkebefektetés esetén.

New York a második helyen végzett a Savills rangsorában. Az amerikai nagyváros esetében a szakértők kiemelték a kedvező üzleti környezetet, az adókedvezményeket és a geopolitikai stabilitást.

A Savills szerint a 2022-es rövid csökkenés után ismét nő a vagyonosok száma globálisan.

Tavaly a dollármilliomosok száma több mint 680 ezerrel emelkedett

és az előrejelzések szerint 2029-re további több mint ötmillió új dollármilliomos lesz a világon.