Drágult a gázolaj

2018. AUGUSZTUS 17., PÉNTEK KORMÁNYSZÓVIVÕ: AZONNAL BE LEHET AVATKOZNI, HA BÁRMI VESZÉLYEZTETNÉ AZ AUGUSZTUS 20-I ÜNNEP LEBONYOLÍTÁSÁT M1. NEM VESZ RÉSZT A FIDESZ, A KDNP ÉS A KORMÁNY AZ ELLENZÉKI PÁRTOK ÁLTAL MÁRA ÖSSZEHÍVOTT PARLAMENTI ÜLÉSEN. A KÚRIÁHOZ FORDUL AZ ÁLLAM, HOGY VIZSGÁLJÁK FELÜL A POLITIKATÖRTÉNETI INTÉZET IRODÁI ÜGYÉBEN HOZOTT ÍTÉLETET. A FÕVÁROSI ÍTÉLÕTÁBLA NYÁRON MONDTA KI, HOGY AZ MSZP-KÖZELI KUTATÓINTÉZET JOGSZERÛEN TULAJDONOLJA IRODÁIT A VOLT NÉPRAJZI MÚZEUM ÉPÜLETÉBEN. NINCS ÉS NEM IS LESZ BELSÕ VIZSGÁLAT A JOBBIK PÉNZÜGYEI MIATT MONDTA STUMMER JÁNOS ALELNÖK. ÚJ KÖZPONTI SZÁMÍTÓGÉPET KAPOTT AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT. A GÉPPEL GYORSABBAN ÉS PONTOSABBAN LEHET ELÕRE JELEZNI A ZIVATAROKAT ÉS A JÉGKÁRMÉRSÉKLÕ RENDSZER IS JOBBAN KIHASZNÁLHATÓ. AZ IDEI TANÉVRE RENDELT TANKÖNYVEK 62 SZÁZALÉKÁT MÁR KISZÁLLÍTOTTÁK AZ ISKOLÁKBA KÖZÖLTE AZ EMMI. EZER CSALÁD KAPHAT AZ ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET ÁLTAL GYÛJTÖTT PÉNZEN VÁSÁROLT TANSZEREKBÕL, A GYÛJTÉS AUGUSZTUS VÉGÉIG TART. NAGY ISTVÁN AGRÁRMINISZTER: ÖSSZESEN 4,84 MILLIÓ TONNA BÚZÁT ARATTAK LE MAGYARORSZÁGON. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM: MAGYARORSZÁGON RENDSZERES A HIDAK VIZSGÁLATA. 5,3-ES ERÕSSÉGÛ FÖLDMOZGÁS VOLT A DÉL-OLASZORSZÁGI PUGLIA TARTOMÁNYBAN, SÉRÜLÉS NEM TÖRTÉNT. ELKÉSZÜLT AZ ÚJ NÉMET BEVÁNDORLÁSI TÖRVÉNYT MEGALAPOZÓ TERVEZET A SZÖVETSÉGI BELÜGYMINISZTÉRIUMBAN. A TÖRVÉNY AZ EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLRÕL NÉMETORSZÁGBA A MENEKÜLTÜGYI RENDSZERTÕL FÜGGETLENÜL ÉRKEZÕ BEVÁNDORLÁST SZABÁLYOZZA. ELLENÕRZIK NÉMETORSZÁGBAN AZ AUTÓPÁLYAHIDAK ÁLLAPOTÁT, MERT SOK OLYAN KORÚ ÉS SZERKEZETÛ HÍD VAN, MINT AMI GENOVÁBAN ÖSSZEOMLOTT. AZ AMERIKAI FÖLDTANI INTÉZET SZERINT 5,3-AS ERÕSSÉGÛ FÖLRENGÉS RÁZTA MEG AZ ADRIAI-TENGER OLASZORSZÁGI PARTSZAKASZÁT. KÁROKRÓL, SÉRÜLTEKRÕL EGYELÕRE NEM ÉRKEZETT HÍR. ÖSSZESEN 38-AN VESZTETTÉK ÉLETÜKET A GENOVAI TÖMEGSZERENCSÉTLENSÉGBEN. ROBBANÓTÁMADÁST INTÉZTEK A BEVÁNDORLÁSELLENES LEGA EGYIK ÉSZAK-OLASZORSZÁGI IRODÁJA ELLEN. MATTEO SALVINI BELÜGYMINISZTER: NEM FOGNAK MINKET MEGÁLLÍTANI! LEGKEVESEBB 23-RA NÕTT KATALÓNIÁBAN A HÕSÉG HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA - KÖZÖLTÉK A KATALÁN EGÉSZSÉGÜGYI HATÓSÁGOK. TELEFONON EGYEZTETETT EMMANUEL MACRON FRANCIA ÉS RECEP TAYYIP ERDOGAN TÖRÖK ELNÖK. ANKARAI KÖZLÉS SZERINT ERÕSÍTENÉK A KÉT ORSZÁG GAZDASÁGI KAPCSOLATAIT. AMERIKAI PÉNZÜGYMINISZTER: WASHINGTON MÉG TÖBB BÜNTETÕ INTÉZKEDÉST SZABHAT KI ANKARÁRA, HA NEM BOCSÁTJA SZABADON A BEBÖRTÖNZÖTT LELKIPÁSZTORT. A KATARI EMÍR 15 MILLIÁRD DOLLÁROS BEFEKTETÉSRE TETT ÍGÉRETET TÖRÖKORSZÁGNAK, MIUTÁN TALÁLKOZOTT ERDOGAN TÖRÖK ÁLLAMFÕVEL. MEGHALT ARETHA FRANKLIN, A SOUL KIRÁLYNÕJE 76 ÉVESEN, HOSSZAN TARTÓ BETEGSÉG UTÁN HUNYT EL. VILLANYOSZLOPNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ TATABÁNYÁN, A JÁRMÛ VEZETÕJE A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. AZ AUGUSZTUS 20-I RENDEZVÉNYEK MIATT BUDAPEST TÖBB KERÜLETÉBEN FORGALOMKORLÁTOZÁSOKRA KELL KÉSZÜLNI A HOSSZÚ HÉTVÉGÉN. A VONATOK AUGUSZTUS 19-ÉN AZ ÜNNEPNAPI, 20-ÁN A VASÁRNAPI, 21-ÉN MÁR A SZOKÁSOS MENETREND SZERINT KÖZLEKEDNEK. A MÁV MINDENKIT ARRA KÉR, HOGY ELÕVÉTELBEN VEGYE MEG JEGYÉT. BRUTTÓ 3 FORINTTAL EMELTE A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL, A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZOTT.