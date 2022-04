Drágulnak a csokoládék

Megosztás itt:

A gyártók komoly nehézségekbe ütköznek a különböző termékek csomagolásainak beszerzésénél. Sok esetben nagyon hosszú szállítási határidőkkel találkoznak, s vannak olyan áruk is, amelyek jelenleg elérhetetlenek Európában. A szakember szerint mindez nagyon megnehezíti a karácsonyi időszakra való felkészülést.

Bár a vásárlók a húsvéti édességekkel találkoznak a boltokban, a gyártók hamarosan már a karácsonyi figurák és szaloncukrok elkészítésén dolgoznak. Az idén egyébként értékben emelkedő, mennyiségben stagnáló piacra számít a szövetség. Sántha Sándor szerint az idén nagyjából 1200 tonnányi édesség találhat gazdára a húsvét előtti napokban, hetekben a hazai áruházakban, ennek jelentős része, mintegy kilencszáz tonna a különböző figurás édesség.

Értékét tekintve a karácsonykor szokásos hétmilliárd forintosnál szerényebb, de így sem jelentéktelen forgalomra számítanak a gyártók. A tapasztalatok szerint a húsvéti ünnepkörre készülve a magyar családok összesen mintegy ötmilliárd forintot költenek édességekre.

Az elmúlt években egyébként kedvező folyamat indult el a hazai piacon is, a vásárlók egyre nagyobb hányada keresi a jó minőségű termékeket. Egy nemrég készült felmérés szerint az édességek esetében csupán a megkérdezettek 14 százalékának számít az ár. Érdekesség, hogy a magyarok egy évben átlagosan 10-11 kilogramm édességet fogyasztanak, aminek csupán az egyharmada csokoládé. A három-négy kilogrammos fogyasztással pedig az európai uniós rangsor végén kullogunk. Sántha Sándor szerint az is a minőségi termékek iránti kereslet irányába hat az is, hogy a nagy márkák piaci szerepe továbbra is meghatározó. A fogyasztók megszokták a minőséget és ragaszkodnak is hozzá. Bár a legtöbben még mindig a hagyományos édességekre szavaznak, a polcokon egyre nagyobb helyet kapnak a cukormentes áruk, valamint a különböző mentes és funkcionális termékek. Ez utóbbi kategóriába tartoznak például a vitamintartalmú édességek és a proteinszeletek is.