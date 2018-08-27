Drágulhat a baromfihús

2018. AUGUSZTUS 27., HÉTFÕ
KEDDEN TÉR VISSZA SZABADSÁGÁRÓL ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK KÖZÖLTE HAVASI BERTALAN.
A MINISZTERELNÖKI SAJTÓIRODÁT VEZETÕ HELYETTES ÁLLAMTITKÁR MEGERÕSÍTETTE: ORBÁN VIKTOR SZEPTEMBER 18-ÁN TÁRGYAL VLAGYIMIR PUTYINNAL.
EMMI: EGYRE TÖBB A PROBLÉMÁS GYEREK, EZÉRT SZOCIÁLIS SEGÍTÕK DOLGOZHATNAK SZEPTEMBERTÕL AZ ÓVODÁKBAN ÉS AZ ISKOLÁKBAN.
A HÉTEN VIZSGÁLJA MAGYARORSZÁG ÁLLAMADÓS-BESOROLÁSÁT A FITCH RATINGS.
CSÕDKÖZELBE KERÜLT AZ MSZP, A PÁRT ELADNÁ INGATLANJAIT, MERT A VÁLASZTÁSRA FELVETT HITELEKET SEM TUDJA KIFIZETNI PESTISRACOK.HU.
50 MILLIÓS ÓVADÉK ELLENÉBEN SZABADLÁBRA HELYEZNÉ CZEGLÉDY CSABÁT A SZEGEDI JÁRÁSBÍRÓSÁG; A CSONGRÁD MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG FELLEBBEZ A DÖNTÉS ELLEN.
CZEGLÉDY ELLEN BÛNSZERVEZETBEN ELKÖVETETT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI CSALÁS BÛNTETTE MIATT FOLYIK ELJÁRÁS.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: ZSÁKUTCÁK AZOK AZ ELKÉPZELÉSEK, AMELYEK AZ UNIÓS TAGÁLLAMOK GYENGÍTÉSÉT CÉLOZZÁK KOSSUTH RÁDIÓ.
SZIJJÁRTÓ: DÉLI HATÁRAINKNÁL BEBIZONYÍTOTTUK, HOGY AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ SZÁRAZFÖLDÖN MEGÁLLÍTHATÓ; EZT KELL TENNI A FÖLDKÖZI-TENGEREN IS.
SZEPTEMBER 1-JÉTÕL INDUL A DIGITÁLIS JÓLÉT HITELPROGRAM KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK.
MÁR A HÉTEN MEGÉRKEZIK A SZEPTEMBERI CSALÁDI PÓTLÉK, A GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTÕ ELLÁTÁS ÉS A GYET A JOGOSULTAK BANKSZÁMLÁJÁRA.
RÉTVÁRI BENCE: ZAJLIK A KISMAMA-SZÖVETKEZETEK JOGSZABÁLYI FELTÉTELEINEK KIDOLGOZÁSA, FÉRFIAK IS BELÉPHETNEK.
SZEPTEMBER 3-TÓL LEHET JELENTKEZNI A MÁSODIK DIPLOMAMENTÕ PROGRAMRA, A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE FEJENKÉNT LEGFELJEBB 300 EZER FORINT.
NÕTT A CSOK-KIHELYEZÉS A MÁSODIK NEGYEDÉVBEN, A BANKOK 20 MRD FT TÁMOGATÁST JUTTATTAK EL ÜGYFELEIKHEZ KÖZÖLTÉK A PÉNZINTÉZETEK.
2 MILLIÓ EURÓS MAGYAR KORMÁNYZATI ADOMÁNYBÓL ÚJULT MEG EGY IRAKI TELEPÜLÉS, AMELYET AZ ISZLÁM ÁLLAM TAROLT LE MAGYAR IDÕK.
25 MILLIÁRD FORINTBÓL MEGKEZDÕDIK AZ M1-ES AUTÓPÁLYA 43 KM-ES SZAKASZÁNAK FELÚJÍTÁSA, MAJD 2021-TÕL HÁROM SÁVOSSÁ BÕVÍTIK.
FICSAK: TÖBB TÍZEZER FORINTOT SPÓROLNAK AZ IDEI TANÉVKEZDÉSKOR A CSALÁDOK M1.
ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET: A HIDEGFRONT ÉS A CSAPADÉKOS IDÕ MIATT A PARLAGFÛ POLLENKONCENTRÁCIÓJA CSÖKKENT.
SZIGORÍT A POGGYÁSZSZABÁLYOKON A WIZZAIR: EXTRA DÍJAT KELL FIZETNI A KABINBÕRÖND MÉRETÛ KÉZIPOGGYÁSZOKÉRT.
ORBÁN VIKTOR KEDDEN MILÁNÓBA UTAZIK, AHOL A MIGRÁCIÓS SZABÁLYOKRÓL FOLYTAT EGYEZTETÉST MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTERREL.
KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI EREDMÉNYEK ALAPJÁN A SZERB LAKOSSÁG 55 SZÁZALÉKA TÁMOGATJA AZ ORSZÁG UNIÓS CSATLAKOZÁSÁT.
EMMANUEL MACRON: FRANCIAORSZÁG PROGRAMOT KÉSZÍT ELÕ AZ EURÓPAI VÉDELEM MEGERÕSÍTÉSÉRE, MELY NEM ÉPÜLHET AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKRA.
ENSZ: A MIANMARI HADSEREG A NÉPIRTÁS SZÁNDÉKÁVAL GYILKOLT HALOMRA ÉS ERÕSZAKOLT MEG KISEBBSÉGI ROHINGJÁKAT.
TÖBB EZREN TÜNTETTEK MOLDOVA FÕVÁROSÁBAN A KORMÁNY KORRUPCIÓJA ELLEN.
MEGÖLT KÉT EMBERT, MAJD ÖNGYILKOS LETT EGY 24 ÉVES FÉRFI EGY FLORIDAI E-SPORT VERSENYEN, MERT ELVESZTETTE A JÁTÉKOT.
ÚJ KERESKEDELMI EGYEZMÉNY LÉP ÉLETBE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS MEXIKÓ KÖZÖTT.
ÚJABB AMERIKAI SZANKCIÓK LÉPTEK ÉLETBE OROSZORSZÁG ELLEN A BRIT-OROSZ KETTÕS ÜGYNÖK, SZERGEJ SZKRIPAL MEGMÉRGEZÉSE MIATT.
OROSZ VÉDELMI TÁRCA: A BRIT TITKOSSZOLGÁLATOK PROVOKATÍV VEGYIFEGYVER-TÁMADÁSOKAT SZERVEZNEK DZSIHADISTÁK RÉSZVÉTELÉVEL SZÍRIÁBAN.
ILDÍBBEN KÉT NAPON BELÜL VEGYI TÁMADÁS VÁRHATÓ - JELENTETTE KI AZ OROSZ VÉDELMI MINISZTÉRIUM SZÓVIVÕJE.
AZ AFGÁN ÉS AZ AMERIKAI LÉGIERÕ KÖZÖS MÛVELETBEN, LÉGICSAPÁSSAL MEGÖLTE AZ ISZLÁM ÁLLAM AFGANISZTÁNI VEZETÕJÉT.
HÉT ÉV BÖRTÖNT KAPOTT IRÁNBAN EGY DIÁKLÁNY, AMIÉRT RÉSZT VETT A TEHERÁNI EGYETEMISTA TÜNTETÉSEKEN.
A LÍBIAI KORMÁNYT TÁMOGATÓ RIVÁLIS CSOPORTOK CSAPTAK ÖSSZE TRIPOLIBAN, EGY EMBER MEGHALT, HÁRMAN MEGSEBESÜLTEK.
TIZENNÉGY ELLENZÉKI AKTIVISTÁT ENGEDETT SZABADON A KAMBODZSAI KORMÁNY, MELYRE AZ ÚJRAVÁLASZTOTT MINISZTERELNÖK GYÕZELME UTÁN TETT ÍGÉRETET.
PÓTKERÉK CSAPÓDOTT EGY TEHERAUTÓ UTASTERÉBE AZ M1-ESEN BÁBOLNÁNÁL, A BALESETBEN EGY 19 ÉVES NÕ MEGHALT.
MEGHALT EGY MOTORKERÉKPÁROS, MIUTÁN SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT ÉS SZAKADÉKBA ZUHANT A SOMOGY MEGYEI BÁLVÁNYOSNÁL.
KÉT SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE SZOLNOKNÁL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT GÉPKOCSI KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉBEN, A KÖRNYE ÉS OROSZLÁNY KÖZÖTTI ÚTON, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT.
EMELKEDIK AZ ÜZEMANYAGOK ÁRA: A BENZIN ÉS A GÁZOLAJ IS 3 FORINTTAL DRÁGUL SZERDÁN.
VÁDAT EMELTEK EGY FÉRFI ELLEN, AKI DROG HATÁSA ALATT 50 AUTÓT RONGÁLT MEG A VI. KERÜLETBEN, TAVALY JANUÁRBAN.