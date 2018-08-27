2018. augusztus 27.,
hétfő, Gáspár napja

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Drágulhat a baromfihús

Hír TV

2018. augusztus 27., hétfő 20:13

Drágulhatnak a baromfihús termékek az előállítási költségek növekedése miatt – erősítette meg a Hír TV-nek a Baromfi Terméktanács elnöke. Csorbai Attila szerint a vállalkozásoknak körülbelül 10 százalékkal kell többet fizetniük a takarmányért, de többe kerülnek a kapcsolódó szolgáltatások, és a munkabérek is emelkedtek az ágazatban. A baromfihús tavalyi áfacsökkentésével a hazai kereslet több mint tíz százalékkal nőtt, a terméktanács szerint a tendencia idén is folyatódhat.

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