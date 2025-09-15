Keresés

Drágul az üzemanyag, már keddtől élnek az új árak

2025. szeptember 15., hétfő 09:52 | Világgazdaság

A dízelesek azért örülhetnek – nekik nem emelkedik a tankolás ára.

  • Drágul az üzemanyag, már keddtől élnek az új árak

A héten kedden a benzin beszerzési ára emelkedik bruttó 2 forinttal literenként, holnap a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik.

A hétvégi árkorrekciók után a mai napon az alábbi átlagárakon tankolhatunk üzemanyagot a magyar benzinkutakon:

  • 95-ös benzin: 589 Ft/liter
  • Gázolaj: 589 Ft/liter 

Az áremelés meglepő, az utóbbi napokban a Brent ára nem emelkedett érdemben:az olajfajta 67 dollár körül áll napok óta. A másik fő ármeghatározó tényező, a forint dollárhoz viszonyított árfolyama pedig inkább az ármérséklés irányába mutat: 333 forintot kell adni a zöldhasú egységéért. 

Utoljára csökkentettek 

A benzin és a gázolaj ára is csökkent szombattól a hazai kutakon. A Mol már egy ideje nem nyúlt az üzemanyag árához, közben a magyarországi benzinkutak önkéntes árcsökkentésről döntöttek.  Változott szombattól az üzemanyagok nagykereskedelmi ára: a benzin bruttó 2, a gázolaj bruttó 4 forinttal került kevesebbe. A Reuters szerint a piaci olajárak közben tovább estek: a Brent ára 49 centtel, azaz 0,74 százalékkal, hordónként 65,88 dollárra módosult, pár napja még 67 dollár fölött jegyezték. Az amerikai fogyasztói árak augusztusban hét hónapja nem látott mértékben emelkedtek, és megugrott az első munkanélkülisegély-kérelmek száma, ami továbbra is magasan tartja a várakozásokat azzal kapcsolatban, hogy a Federal Reserve a jövő héten csökkenti a kamatlábakat a gazdasági növekedés fellendítése érdekében, ami viszont növelné az olaj iránti keresletet. 

 

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Világgazdaság

