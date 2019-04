Drágább lett a rostélyos

A keresztény kultúra minden erő forrása - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök Pesterzsébeten, a Klapka téri református templom felszentelésének hálaadó ünnepén. A brüsszeli vezetés nem hajlandó megfékezni a bevándorlási folyamatot, a kezelését ezért a nemzetállamokra kell bízni - jelentette ki Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Kossuth Rádióban. Rogán Antal a Századvég nemzetközi felméréseire hivatkozva kijelentette, hogy az illegális bevándorlás elleni uniós fellépéssel nem csupán a magyarok, hanem a kontinensen élők többsége is elégedetlen. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint legfőbb ideje, hogy az Európai Unió bürokráciája szakítson eddigi, „súlyos következményekkel járó” migrációs politikájával – mondta Bakondi György az M1-en. Az európai parlamenti választáson a fiatalok jövője a tét, ezért is kell támogatni Orbán Viktor miniszterelnök hétpontos, a bevándorlás megállítását célzó programját - mondta Böröcz László, a Fidelitas elnöke. Az európai parlamenti választások tétje, hogy sikerül-e megváltoztatni a jelenlegi bevándorláspárti brüsszeli politikát és megvédeni az európai embereket - hangsúlyozta Ágh Péter Fideszes képviselő Sárváron. Simon Miklós Fideszes képviselő szerint jó a fogadtatása az emberek körében az Orbán Viktor miniszterelnök által a bevándorlás megállítására meghirdetett hétpontos akciótervnek. Orbán Viktor által bemutatott 7 pontos programmal meg lehet állítani Európában az illegális bevándorlást - közölte Deák Dániel. A politológus szerint a politikai szövetségesek nagy valószínűséggel támogatni fogják ezt a programot. A titkosszolgálatok információi szerint elég nagy esély van arra, hogy a 2015-ös eseményekhez hasonlóan felerősödik a migráció - mondta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára a Bayer Show-ban. Aki szerint a májusi EP-választásoknak nem kiemelt témája a migráció, „az hazudik, vagy a saját politikai pecsenyéjét sütögeti” – mondta Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője az M1-en. Az EP-kampány nyitányának pillanatában a Fidesz messze a leghatékonyabb párt a közösségi média használatában, a mozgósítási képessége ezen a felületen is kiemelkedik az összes többi párt közül - áll a Médianéző Központ Facebook-elemzésében. A Párbeszéd kongresszusa egyhangú döntéssel jóváhagyta azt az MSZP-vel korábban kötött megállapodást, amelynek alapján Jávor Benedek a negyedik helyen szerepel a közös EP-listán. A Mi Hazánk Mozgalom is elkezdte az aláírásgyűjtést a májusi EP- választásra, az első nap tapasztalatai azt mutatják, hogy van igény a választók körében a mozgalom által képviselt, nemzeti ellenzéki politizálásra – mondta Dúró Dóra elnökhelyettes. Több mint 250 millió forintból teszik rendbe a Váci úton ideiglenesen kialakított buszsávot, ugyanis a 3-as metró északi szakaszának buszos pótlása megviselte ezt az útvonalat - közölte a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. A szlovák himnusztörvény szembemegy a demokratikus és az európai értékekkel. A Magyar Liberális Párt ezért az európai liberálisok frakciójához fordul, hogy az Európai Parlamentben lépjenek fel a törvénnyel szemben. Az autonómiatörekvések szempontjából zászlóshajónak tekinthető a Vajdaság - hangsúlyozta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott Bácsfeketehegyen. Ausztria legalább novemberig meghosszabbítja a visszaállított határellenőrzést a Magyarországgal és a Szlovéniával közös határszakaszon - jelentette az APA osztrák hírügynökség. Petro Porosenko hivatalban lévő ukrán elnök a jövő vasárnapot választotta a Volodimir Zelenszkij ellenzéki elnökjelölttel tartandó nyilvános vitájának időpontjául. Buszokkal szállították vissza a befogadóközpontokba azokat a migránsokat, akik a görög-macedón határon csaptak össze a rendőrökkel. 150-200 bevándorló továbbra is az átkelő közelében található mezőn várja, hogy megnyissák előttük az átkelőt. Bármikor újrakezdődhet a migránskaraván szerveződése Szalonikiben – jelentette Muci Attila, az M1 tudósítója. Theresa May brit miniszterelnök szerint nincsenek arra utaló jelek, hogy a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő, a londoni alsóház által eddig háromszor elutasított megállapodást a közeljövőben el lehetne fogadtatni. Joghallgatók nemzetközi versenyében nyertek első díjat magyar egyetemisták Washingtonban. Kultúránk közösséggé formál és összefűz bennünket - hangsúlyozta Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának miniszteri biztosa a floridai Daytona Beachen tartott hagyományőrző magyar nap ünnepségén. A Tripoli repülőteret teljes ellenőrzésünk alá vontuk és repüléstilalmat rendeltünk el a katonai repülőgépek számára ebben a térségben. Emellett csapataink bejutottak Tripoli déli külvárosba – közölte Ahmed Mismari, a líbiai nemzeti hadsereg szóvivője. Pakisztánnak „hitelt érdemlő” hírszerzési értesülése van arról, hogy India katonai támadásra készül ellene még ebben a hónapban – állította Sah Mahmúd Kuresi pakisztáni külügyminiszter. Legkevesebb 11 ember halt meg a jemeni fővárosban egy légitámadásban és mintegy harmincan megsebesültek. Az áldozatok között több gyermek is van. Az afgán kormány támogatja az Egyesült Államok tűzszünetet célzó erőfeszítéseit a tálib felkelőkkel - jelentette ki Abdulla Abdulla, az ország miniszterelnöke. Tízezrek lepték el Kartúm utcáit a harminc éve hivatalban lévő Omar el-Besír szudáni elnök lemondását követelve. Országos tüntetéseket tartott a venezuelai ellenzék Nicolás Maduro elnök ellen. Holttestet találtak egy kiégett gépkocsiban a tűzoltók Devecserben. Halálra gázoltak egy férfit Bakonybánkon. Meghalt egy motoros az M25-ös főúton Eger közelében. A magyar férfi vízilabda válogatott nyerte az Európa Kupa zágrábi nyolcas döntőjét: Märcz Tamás együttese a házigazda világbajnoki címvédő horvátokat győzte le 10:8-ra. A MOL-Pick Szeged 28:27-re legyőzte a Telekom Veszprémet a férfi kézilabda Magyar Kupa fináléjában a debreceni Főnix Csarnokban. Menesztették posztjáról Radoki Jánost, a labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Puskás Akadémia vezetőedzőjét. Radoki munkáját az idény végéig Komjáti András klubigazgató veszi át. A kardozó Szűcs Luca aranyérmet nyert a kadet korosztályban a lengyelországi Torunban zajló vívó-világbajnokságon. Hosszú Katinka két aranyérmet nyert- 400 méter gyorson és 200 méter háton- a norvégiai Bergenben rendezett úszóversenyen.