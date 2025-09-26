Donald Trump elkente a kritikusok száját: "Megértem, miért nem tud Magyarország függetlenedni az orosz olajtól!" + videó
2025. szeptember 26., péntek 16:23
Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón védelmébe vette Magyarországot az orosz olajfüggőség miatt érő kritikákkal szemben. A Orbán Viktorral folytatott telefonbeszélgetés után az elnök hangsúlyozta: Magyarországnak nincs tengeri kijárata, és infrastrukturális korlátok miatt "hozzáláncolva élnek" a vezetékes ellátáshoz.
Történelmi jelentőségű találkozóra került sor szeptember 24-én és 25-én Budapesten, ugyanis első alkalommal ültek tárgyalóasztalhoz az európai, amerikai és kínai autóipari szövetségek vezetői egy közös fórum keretében.