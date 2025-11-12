Dömötör Csaba: Brüsszel az agrártámogatások elvonásával a hadikiadásoknak akar helyet csinálni

Megosztás itt:

Továbbra is csökkentené, mégpedig 20 százalékkal az agrárkasszát az Európai Bizottság, azért, hogy a hadikiadásoknak helyet csináljon – közölte Facebook posztjában a Fidesz Európai Parlamenti képviselője, Dömötör Csaba, aki szerint az agrártámogatások megnyirbálása az unió élelmiszerellátásának biztonságát is veszélybe sodorja.

A politikus felidézte, hogy az európai és magyar sajtóban is olyan, megnyugtatónak szánt hírek jelentek meg, melyek szerint megmenekül az uniós mezőgazdasági politika, az Európai Parlament nagykoalíciós pártjai visszavonják a költségvetéssel szembeni fenyegetésüket, mert fontos garanciákat kaptak.

Az Origo összefoglalójából kiderül, hogy a vita alapja az új hétéves költségvetési tervezet, amit a nyáron hozott nyilvánosságra az Európai Bizottság. Bár az előterjesztésen a testület valóban módosított valamit, de egyáltalán nem azokon a pontokon, amelyekkel a legnagyobb probléma van.

Mint Dömötör Csaba írta, nem az a fő baj a költségvetési előterjesztéssel, hogy hogyan alakul az Európai Parlament ellenőrzési jogköre, vagy éppen a tagállamok eljárási hatásköre, hanem az, hogy 20 százalékkal akarják csökkenteni az agrárkasszát. Ezt azért teszik a fideszes politikus szerint, mert a hadikiadásoknak akarnak helyet csinálni. Ezen pedig az sem változtat szerinte, hogy az újonnan létrejövő egységes alapból 10 százalékot kell vidékfejlesztésre költeni homályosan megfogalmazott célokra, ráadásul ez nem is új forrás.

A további problémákat is felsorolta Dömötör Csaba.