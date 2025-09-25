Dömötör Csaba: A magyar gazdáknak szánt támogatásokat 21 százalékkal akarják csökkenteni Brüsszelben

Megosztás itt:

Magyar újságíróknak nyilatkozva Dömötör Csaba elmondta: az uniós bizottság szeptember 17-én, a vonatkozó számokkal együtt, nyilvánosságra hozta, hogy a gazdák támogatásának csökkentése miképpen érinti az egyes tagországokat.

"Brutális vágásra készülnek, a magyar gazdáknak szánt támogatásokat 21 százalékkal akarják csökkenteni. És mindent megtesznek, hogy ezt a szándékot elfedjék. Leginkább úgy, hogy összevonják az eddigi alapokat, hogy ne lehessen könnyen összehasonlítani az egyes számokat" - fogalmazott.

A politikus elmondta, az EP mezőgazdasági bizottságának szerdai ülésén részt vett az uniós agrárbiztos, Christophe Hansen, aki az Európai Néppártból (EPP) érkezik. A leépítéssel kapcsolatban feltett kérdésekre azzal válaszolt, hogy a tagállamoknak lesz lehetősége arra, hogy többet költsenek, ha akarnak - magyarázta.

"Ez nem válasz, mert a magyar kormány eddig is jelentős összeget költött nemzeti forrásokból a magyar gazdák támogatására. Ezután is ezt fogja tenni, de ez nem teszi semmissé azt a szándékot, hogy itt, Brüsszelben, a közös agrárpolitika kasszáját vaskosan le akarják faragni" - fogalmazott.

Az okokat fejtegetve Dömötör Csaba közölte: az agrárbiztos részt vett az agrárminiszterek legutóbbi tanácsülésén, és nyilvános sajtójelentések szerint zárt ajtók mögött azt mondta, hogy a jelenlegi agrártámogatási rendszer fenntartása nem opció, mégpedig a hadikiadások, illetve a korábban felvett hitelek törlesztőrészletei miatt.

"Tehát zárt ajtók mögött már nem tagadják azt, amit itt, mi, mindig is mondtunk: azt, hogy azért akarják elvenni a gazdák pénzét, hogy azt hadikiadásokra, háborús politikára, az ukrajnai bővítésre költsék, na meg azokra a törlesztőrészletekre, amelyeknek az összegét az Európai Bizottság súlyosan félrekalkulálta" - fogalmazott.

Mindez a számok nyelvén azt jelenti, hogy 33 ezer milliárd forintnak megfelelő összeget vennének el a közös agrárpolitikától, a gazdáktól, hogy legalább ugyanazzal a lendülettel legalább 40 ezer milliárd forintnyi összeget adjanak Ukrajnának - hívta fel a figyelmet. Ez benne van a nyilvánosságra hozott előterjesztésekben - árulta el. Dömötör Csaba súlyosbító körülménynek nevezte, hogy eközben, már a tagság bekövetkeztét megelőzően, megnyitnák az uniós piacokat az ukrán mezőgazdasági termékek előtt. A búza esetében 30 százalékkal, a kukorica esetében 53 százalékkal növelnék a vámmentesen behozható ukrán termékek mennyiségét. A tojás esetében 200 százalékkal többet engednének be, a méz esetében pedig 483 százalékkal többet. EZ önmagában is másfélszerese a Magyarországon termelt mézmennyiségnek - hívta fel a figyelmet.

Ha egyidőben leépítik az agrártámogatási rendszert és megnyitják a piacokat keletről és délről is a dél-amerikai országokkal (Mercosur) tervezett szabadkereskedelmi megállapodással, az sok százezer európai gazdát tehet tönkre. "Az a tapasztalatom itt, hogy miközben mindenki Ukrajna támogatását szajkózza, az európai gazdák sorsával senki nem törődik" - fogalmazott Dömötör Csaba, majd hozzátette: a tűzzel játszanak, mert a mezőgazdasági politika kezdetektől fogva az európai együttműködés szívtájéka.

Kijelentette: a brutális "gazdamegszorító csomagot" Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képiviselőjének jelölői és támogatói hozták össze. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Néppártból érkezik, ahogy Christophe Hansen agrárbiztos. Magyar Péter ezeket a terveket szemrebbenés nélkül letagadta: december 12-én például azt állította, hogy senki nem akarja elvenni a területalapú támogatásokat. Ez egy ordas hazugság - hangsúlyozta.

Mivel az uniós bizottság tervei nyilvánosak, most már Magyar Péternek papírja van arról, hogy hazudott erről.

"Hazudnak az adóemelési terveikről, hazudnak a gyermekotthonokról, és hazudnak a gazdák kárára szőtt brüsszeli tervekről is" - fogalmazott, hozzátéve: egy dologban nem hazudnak, hogy Brüsszelben azért dolgoznak, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó forrásokat, mert az nekik kedvez a választásokon. Sőt, még el is büszkélkednek ezzel - jegyezte meg.

Dömötör Csaba elmondta, hogy az Európai Parlament Kulturális Bizottsága (CULT) együttes ülést tartott az ukrán parlament oktatási bizottsággal, ahol Tarr Zoltán, a Tisza delegáció vezetője arról elmélkedett, miként lehetne segíteni Ukrajnában a nem ukránokat abban, hogy ukránul tanuljanak.

"Rég láttam ilyen érzéketlenséget. Amit ő nem ukrán anyanyelvűnek mond, az számunkra a kárpátaljai magyar közösséget jelenti. Nekik nem az a fő problémájuk, hogy nem beszélhetnek ukránul, hanem az, hogy hogyan beszélhetnek és boldogulhatnak magyarul, a nyelvhasználati jogokat ugyanis az ukrán kormány súlyosan korlátozta és azt nem hajlandó megváltoztatni. Ráadásul az emberi jogokra folyamatosan hivatkozó Európai Bizottság nem hajlandó a bővítési tárgyalás részévé tenni a kisebbségi jogok helyzetének kérdését" - közölte.

"Ehhez a kórushoz csatlakozott Tarr Zoltán, illetve nem is a csatlakozás a jó szó, mert valójában amióta itt vannak, mindig is ehhez a baloldali nagykoalíciós csoporthoz tartoztak. Hogy őt idézzem, nagyon jól sikerült az óvodai beszoktatás" - fogalmazott. Azt a határon túli magyarellenes stafétabotot, amit az MSZP átadott a Momentumnak, azt most a Tisza viszi tovább. Ez azt is jelenti, hogy a külhoni magyar közösségek a saját küzdelmeikben csakis a kormánypártokra számíthatnak - tette hozzá.

Forrás: MTI

Fotó: MTI