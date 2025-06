Dömötör: Brüsszel azt követeli, hogy Magyarország törölje el a rezsicsökkentést

Megosztás itt:

A politikus elmondta: az Európai Bizottság június 4-én közzétette a Magyarországnak címzett gazdasági követeléseit - a brüsszeli nyelven az országspecifikus ajánlásokat -, "és minden ami abban van, káros lenne a magyar családoknak."

A rezsicsökkentés eltörlése mellett az EU úgy követeli a leválást a keleti energiaforrásokról, hogy egy szót nem említenek arról, hogy ha máshonnan és drágábban kellene beszerezni az energiát, akkor azt kinek kellene kifizetni. Azért nem szólnak erről, mert ők is tudják, hogy a magyar családoknak - hangsúlyozta.

Mint mondta, a multik lobbijának engedve az Európai Bizottság azt is követeli, hogy Magyarország vezesse ki a különadókat - tehát eltörölné azt a most érvényes alapelvet, hogy az extraprofitot felhalmozó multicégeknek is ki kell venniük a részüket a közös teherviselésből.

Rámutatott, hogy a bizottsági ajánlásában az is szerepel, hogy ki kellene vezetni a kamatsapkákat, azonban ha ezt Magyarország megtenné, akkor jelentősen növekednének a hitelek törlesztőrészletei. "Továbbá követelik, hogy a kormány szűkítse az otthonteremtési támogatásokat, de arról, hogy hogyan kellene segíteni a családokat az otthonhoz jutásban, egy szót sem szólnak" - tette hozzá.

Dömötör Csaba szerint a brüsszeli ajánlások ügye túlmutat önmagán, mivel arról van szó, hogy az Európai Bizottság és a néppárti-baloldali nagykoalíció a tagországokon akarja behajtani azt az összeget, ami elment a háborúra, és helyet akarnak csinálni az ukrán bővítés költségeinek is. "Mindezt úgy, hogy a jelentős lobbierővel rendelkező nagyvállalatok sokkal jobban járjanak" - hívta fel a figyelmet.

A fideszes képviselő kiemelte: a Tisza párt ennek a brüsszeli sarcpolitikának a részese, nemcsak azért, mert egy pártban ülnek Ursula von der Leyennel vagy Manfred Weberrel, a szavazatok és nyilatkozatokat sora is ezt bizonyítja.

Példaként megemlítette Gerzsenyi Gabriella Tisza-párti EP-képviselőt aki "maga büszkélkedett el azzal, hogy az Európai Bizottság alkalmazottjaként korábban maga írta le, hogy véget kell vetni az energiaár-támogatásnak." "Ennek megfelelően is szavaztak EP-képviselőként. Többek között a november 14-i plenáris ülésen" - hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba.

Hozzátette hogy a Tisza-párti EP-képviselők a keleti energiaimport leállítását is támogatják, mint ahogy a paksi atomerőmű működésének korlátozását is. "Pedig tudják, hogy ez súlyos energiaár-emelkedést jelentene, főleg a rezsicsökkentés kivezetésével együtt. Ezt szavazták meg tavaly novemberben, idén márciusban, mint ahogy erről szavazott saját pártjuk is az áprilisi kongresszuson" - taglalta.

Dömötör Csaba szerint Kollár Kinga Tisza-párti EP-képviselő júniusi állásfoglalásában megerősítette, hogy pártja szerint felül kell vizsgálni a magyar adórendszert. "Az Európai Bizottság követelései alapján már tudjuk, hogy ez mit is jelent: kevesebb adót a multiknak, több terhet a családoknak"- mutatott rá.

"Így néz ki egy olyan párt politikája, amelyet ebben az itteni elit minden lehetséges eszközzel támogat. Pénzzel, mentelmi joggal, plenáris kortesbeszédekkel" - fogalmazott a képviselő.

Hangsúlyozta: "Magyar Péteréktől nem keveset kérnek ezért cserébe: azt, hogy a magyarok megélhetését rontó ügyekben is álljanak be a sorba, amit a tiszások meg is tesznek akkor is, ha odahaza ezt mind letagadják".

Forrás: MTI

Fotó: MTI