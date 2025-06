Döbbenetes fordulat a magyar fizetésekben: milliók felett az átlagbér, ezekben a szektorokban

Megosztás itt:

Dacára annak, hogy a gazdaság több ágazata sem mutatott kiugró formát az év elején, továbbra sem lassul a bérkiáramlás. - írja a VILÁGGAZDASÁG. A Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi adatai szerint áprilisban a bruttó átlagkereset 9,8 százalékkal, 708 300 forintra, míg a nettó 9,6 százalékkal, 486 500 forintra emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Mindkét szám a bérdinamika gyorsulását mutatja, ami arra utalhat, hogy a nehézségek ellenére a munkaherőhiány továbbra is jelen van több ágazatban.

Magyar fizetések: három szektorban is egymillió forint fölött van az átlagkereset

A nemzetgazdasági átlagkeresetnél azonban érdemesebb a részletes adatokat is megnézni. A vállalkozásoknál is közel 10 százalékos volt a bérnövekedés, azon belül a rendszeres keresetek (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) ismét két számjegyű mértékben, 10,3 százalékkal, 657 800 forintra emelkedett, tehát nem lehet arra fogni a kiugró bérdinamikát, hogy esetleg a közszféra emelései húznák fel. Ennél is érdekesebb, ha az ágazati bontást nézzük.

Áprilisban a KSH által ismertetett 19 nemzetgazdasági szektorból háromban is egymillió forint fölött volt a bruttó átlagkereset, ráadásul ez már a második hónap, amikor ezt mérik a statisztikusok.

Sorban a legmagasabb fizetések:

mint mindig, továbbra is a pénzügyi szolgáltatás szektorban, azaz a bankszférában lehet a legjobban keresni, ahol áprilisban 1 millió 306 ezer forint volt a bruttó átlagkereset,

ugyanez az információ, kommunikáció ágazatban 1 millió 145 ezer forint,

míg az energiaiparban 1 millió 111 ezer forint.

Tavaly az egymillió fölötti kategóriában a bankszféra és a médiaágazat átlagfizetései voltak, tehát ehhez a szűk körhöz csatlakozott most az energiaipar, ahol áprilisban a legmagasabb, 26,4 százalékkal keresetnövekedést mérte a KSH. Utána a vízgazdálkodásban (20,0 százalék) és az oktatásban (18,7 százalék) emelkedett az átlagkeresetek értéke, míg a legkisebb emelkedés az egészségügyi, szociális ellátásban (2,1 százalék) és a bányászatban (5,5 százalék) történt.

Ami a lista másik végét illeti, az építőiparban, a mezőgazdaságban és a vendéglátás szektorban finoman szólva sem fizetik túl a munkavállalókat: az építőiparban és az agráriumban is 536 ezer forint a bruttó átlagbér most áprilisban, vendéglátóiparban pedig mindössze 455 ezer forint.

A légi forgalmi irányítók és a pilóták is már hárommillió fölött keresnek

A statisztikai hivatal rendszeresen méri 460 foglalkozásra lebontva a kereseti adatokat, amelyek között rendre a légi forgalmi irányítók viszik a prímet. Ez tavaly sem volt másképp, viszont egy fontos változás történt: 2024-ben már hárommillió fölött volt a bruttó átlagkeresetük, egészen pontosan 3 421 980 forint. A légi forgalmi irányítók munkáltatója, a HungaroControl egyáltalán nem volt szűk markú, ami a fizetésemelést illeti, a statisztikai adatok tanulsága szerint 2023-hoz képest 28 százalékkal, 750 ezer forinttal emelte az átlagbéreket.

Megőrizték a pozíciójukat a légijármű-vezetők, illetve hajózómérnökök, akik 3 135 069 forintos bruttó átlagkeresettel tavaly is a második helyen végeztek. A lista harmadik helyére ugyanakkor a törvényhozók, miniszterek és államtitkárok futottak be, miután a bruttó átlagkeresetük mintegy 300 ezer forinttal, 2 263 869 forintra emelkedett 2023-hoz képest. Mivel náluk kisebb mértékben, 35 ezer forinttal nőtt a szakorvosok fizetése, így lecsúsztak a dobogóról, bár így is kétmillió forint fölött keresnek átlagosan.

Az elmúlt évek bérkiáramlásának köszönhetően egyre több szakmában lépi át az egymillió forintot a bruttó átlagkereset, míg 2023-ban 46 ilyen foglalkozás volt Magyarországon, addig 2024-ben már 64. Köztük vannak a sportolók, az általános orvosok, a mentőtisztek, illetve a gépészmérnökök.

