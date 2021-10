Díjazták a Mészáros Csoportot

Megosztás itt:

A CSR Hungary 2006 óta a vállalati felelősség és fenntarthatóság (CSR) vezető fóruma, amelynek célja a többi között a fenntartható és felelős üzleti megoldások elősegítése a hazai vállalkozások körében. Idén 14. alkalommal, mintegy kilenc kategóriában hirdették ki a Magyar Üzleti Felelősség Díjakat. A Mészáros Csoport hátrányos helyzetű térségek iskoláit digitális eszközökkel felszerelő programja elnyerte a „Legjobb CSR Programért - Közös ügyek, közös felelősség” díjat és az ezzel járó védjegyhasználatot.

A mintegy 300 céget tömörítő Mészáros Csoport a hatékony, fenntartható megoldásokra törekszik a magyar gazdaság tíz ágazatában. Ezért kiemelten fontosnak tartja a legújabb megoldások, technológiák alkalmazását. Ehhez azonban olyan szakemberek szükségesek, akik képesek helytállni és innoválni a legmodernebb technológiai környezetben is. Annak érdekében, hogy a legújabb, jellemzően digitális technológiák alkalmazásának képessége ne csak a családi, szociális háttér függvénye legyen, biztosítani kell azt az oktatási környezetet, amely a legfogékonyabb korban már lehetővé teszi a sikerességhez és a felelős társadalmi szerepvállaláshoz szükséges kompetenciák elsajátítását mindenki számára. Az egyik legnagyobb cégcsoport ennek érdekében, valamint a járványhelyzetre reagálva indította útjára a High-Tech Suli Programot, amely kategóriájában egyedülálló és több elemében is újszerű megoldást alkalmaz. Az országos lefedettségű, kisebb iskolákat célzó pályázat ugyanis az intézmények technológiai fejlesztésén túl komplex, bérkiegészítést is nyújtó ösztönző rendszert tartalmaz, így biztosítva a széles, több tantárgyon átívelő kompetenciafejlesztő hatást. A programban részt vevő iskolák olyan komplex alkotópedagógiai eszközöket kapnak, amelyek az oktatásicélok és módszerek széles spektrumát lefedik a szemléltetéstől, az egyéni és csoportmunka támogatásán keresztül a mérés-értékelés különböző formájáig. A dokumentummegosztás, a webkamera, és a mikrofon a COVID járványra reagálva lehetővé teszi a digitális, tantermen kívüli oktatás támogatását. A tanári és tanulói laptopok, a töltő szekrény a teljes értékű munka lehetőségét biztosítja. A 3D nyomtatók, a Micro:Bit-ek, a Raspberry Pi-ok és a LEGO Robotok pedig kiterjesztik az absztrakt ismeretek elsajátítását a kézzelfogható valóságba. A programban résztvevő pedagógusok fél éven keresztül részt vesznek egy intenzív képzési és fejlesztési programban, amelyhez bérkompenzáció is társul.

A High-Tech Suli program keretében eddig 15 tanterem átadása történt meg, köztük az országban elsőként egy fogyatékkal élők számára fenntartott oktatási intézményben. A Mészáros Csoport eddig több mint 500 millió forintot költött a programra, amely tartalmazza a szakmai fejlesztést, pályáztatást, a tantermek festését, felszerelését a teljes bútorzattal és eszközökkel, továbbá a pedagógusok képzését és bérkiegészítését, valamint a program online támogatását. A High-Tech Suli program hosszú távú együttműködést épít a támogatott iskolákkal, fenntartóikkal, és azokkal

a szakmai szervezetekkel, amelyek célja a hazai oktatás felemelése. A program nyitott, az iskolák pályáztatása folyamatos.

A Takarékbank Zrt. „Tehetsz méh többet!” kampányával a „Legjobb környezeti felelősség-vállalásért” kategóriában nyert díjat. A pénzintézet által 2020-ban indított szakmai összefogás és társadalmi kampány célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer-termelésben pótolhatatlan szerepet betöltő méhek ökológiai fontosságára, javítsa a mintegy húszezer család megélhetését biztosító méhészeti ágazat gazdasági helyzetét és versenyképességét. A KALL Ingredients Kft.-t pedig a „Legjobb innováció a körkörös gazdaságért” kategóriában díjazták a kukorica feldolgozása során keletkező technológiai iszap újrahasznosításáért.

