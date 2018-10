Digitális étterem a tőzsdén: Cybergastro

2018. OKTÓBER 19., PÉNTEK A JOBBIK ELNÖKSÉGÉNEK AZONNALI LEMONDÁSÁT KÉRTE A PÁRT KÜLÜGYI KABINETÉNEK ALELNÖKE. FELSZÓLÍTOTTA A JOBBIK ELNÖKSÉGI TAGJAIT MANDÁTUMUK VISSZAADÁSÁRA VOLNER JÁNOS. FEKETEPÉNZEKKEL TÖMTE KI SAJÁT MÉDIUMÁT A JOBBIK MONDTA A PÁRTHOZ KÖZELÁLLÓ N1TV VOLT FÕSZERKESZTÕJE. ROGÁN ANTAL: MANFRED WEBERT TÁMOGATJA ORBÁN VIKTOR AZ EURÓPAI NÉPPÁRT CSÚCSJELÖLTI TISZTSÉGÉRE. MATOLCSY GYÖRGY: A MAGYAR NEMZETI BANK 2017-BEN IS SIKERESEN ÉS EREDMÉNYESEN MÛKÖDÖTT, AHOGY 2013 UTÁN MINDEN ÉVBEN. A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ELTÖRLÉSÉVEL KÖNNYÍTENE AZ ELBOCSÁTÁSRA VÁRÓ KÖZSZOLGÁKON A KORMÁNY. LÁZÁR JÁNOS: AKIK 2020 UTÁN SZÜLETNEK, MAGYARORSZÁGON NE VÁSÁROLHASSANAK DOHÁNYTERMÉKET. KOMPENZÁCIÓS CSOMAGOT KÉSZÍTETT A BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA A LAKÁSÁFA KÖZELGÕ VISSZAEMELÉSÉNEK ELLENSÚLYOZÁSÁRA MAGYAR HÍRLAP. KSH: AZ ELSÕ HAT HÓNAPBAN MINTEGY 53 EZER LAKÁSHITELT ENGEDÉLYEZTEK 404 MILLIÁRD FORINT ÉRTÉKBEN. A PAKSI ATOMERÕMÛBEN HÁRMAS SZINTRE EMELTÉK A DUNA ALACSONY VÍZÁLLÁSA MIATT ÉLETBE LÉPETT INTÉZKEDÉSI TERVET. VÁROSBAN EGY MÉTERES, VÁROSON KÍVÜL MÁSFÉL MÉTERES OLDALTÁVOLSÁGOT KELL MAJD TARTANI A BICIKLISEK ELÕZÉSÉNÉL A KRESZ-MÓDOSÍTÁS SZERINT. AZ EURÓPAI TANÁCS ELNÖKE: TOVÁBBI LÉPÉSEKET KELL TENNI AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN. SEBASTIAN KURZ: MINDEGYIK TAGÁLLAMNAK HOZZÁ KELL JÁRULNIA A MIGRÁCIÓS HELYZET KEZELÉSÉHEZ, DE NEM A MENEKÜLTEK BEFOGADÁSÁVAL. ANGELA MERKEL: A KÖTELEZÕ KVÓTÁK MEGSZÜNTETÉSE NEM OLDJA MEG A MIGRÁCIÓS KÉRDÉST. ORBÁN VIKTOR: AZ EURÓPAI CSÚCSON SIKERESEN MEGVÉDTÜK MAGYARORSZÁG HATÁRVÉDELEMHEZ FÛZÕDÕ JOGÁT. AZ EP LIBERÁLIS FRAKCIÓJÁNAK VEZETÕJE: AZ EURÓPAI NÉPPÁRTNAK EL KELLENE HATÁROLÓDNIA ORBÁN VIKTORTÓL. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS MEXIKÓ MEGÁLLAPODOTT A MIGRÁNSPROBLÉMA KEZELÉSÉT ILLETÕEN. ROBBANÓSZERKEZET LÉPETT MÛKÖDÉSBE A KRÍM-FÉLSZIGETI KERCSBEN LEVÕ SZAKISKOLÁBAN, A ROBBANÁSBAN 20 EMBER MEGHALT, LEGKEVESEBB 50 MEGSEBESÜLT. PETRO POROSENKO UKRÁN ELNÖK A KRÍMI ISKOLÁBAN TÖRTÉNT TÖMEGGYILKOSSÁG KIVIZSGÁLÁSÁNAK FONTOSSÁGÁT HANGSÚLYOZTA. VLAGYIMIR PUTYIN: ZSÁKUTCÁBA VEZETNEK AZOK A KÍSÉRLETEK, MELYEK AZ UKRAJNÁTÓL ELCSATOLT KRÍM-FÉLSZIGET HOVATARTOZÁSÁNAK ELVITATÁSÁT CÉLOZZÁK. UKRAJNA FOKOZZA KIBERBIZTONSÁGÁT A JÖVÕ MÁRCIUSI ELNÖKVÁLASZTÁS MIATT, MERT OROSZ BEAVATKOZÁSTÓL TART. KEGYETLENÜL MEGKÍNOZTÁK ÉS MEGGYILKOLTÁK HASODGZSI SZAÚDI ELLENZÉKI ÚJSÁGÍRÓT ÍRJA EGY TÖRÖK LAP EGY HANGFELVÉTELRE HIVATKOZVA. TÖRÖK TISZTSÉGVISELÕK: A TÖRÖK RENDÕRSÉG EGY KÖZELI ERDÕBEN ÉS A MÁRVÁNY-TENGER PARTJÁN FEKVÕ EGYIK VÁROSBAN KUTAT A MARADVÁNYOK UTÁN. ENSZ-VIZSGÁLATOT SÜRGETNEK A NEMZETKÖZI JOGVÉDÕ SZERVEZETEK A HASOGDZSI-ÜGYBEN. KÖZLEKEDÉSI BALESETBEN ÉLETÉT VESZTETTE A DZSAMÁL HASOGDZSI ÚJSÁGÍRÓ ELTÛNÉSE ÜGYÉNEK EGYIK GYANÚSÍTOTTJA. DONALD TUSK: AZ UNIÓ TAGÁLLAMAI BELEEGYEZNÉNEK A BREXITET KÖVETÕ ÁTMENETI IDÕSZAK MEGHOSSZABBÍTÁSÁBA. LONDONI ELEMZÕK SZERINT ELÕNYEI ÉS HÁTRÁNYAI IS LENNÉNEK A BREXIT UTÁN TERVEZETT ÁTMENETI IDÕSZAK MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK. EGY TEHERAUTÓNYI, MINTEGY 4 ÉS FÉL MILLIÁRD FORINT ÉRTÉKÛ KANNABISZ-SZÁLLÍTMÁNYT FOGLALT LE A FRANCIA VÁMHATÓSÁG PÁRIZS KÖZELÉBEN. AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER: AZ USA EGYESÍTI ÚJ JERUZSÁLEMI NAGYKÖVETSÉGÉT ÉS PALESZTINAI FÕKONZULÁTUSÁT. LÖVÖLDÖZÉS VOLT A DÉL-AFGANISZTÁNI KANDAHÁR TARTOMÁNY KORMÁNYZÓJÁNAK HIVATALÁBAN, PERCEKKEL A NATO-ERÕK ÉRTEKEZLETE UTÁN. A LÖVÖLDÖZÉSBEN A RENDÕRFÕNÖK, KORMÁNYZÓ ÉS AZ AFGÁN TITKOSSZOLGÁLAT HELYI VEZETÕJE IS MEGHALT. 12 ÉV FEGYHÁZBÜNTETÉST KAPOTT AZ A FÉRFI, AKI HÁROM ÉVEN KERESZTÜL, TÖBB ALKALOMMAL MEGERÕSZAKOLTA LÁNYÁT. ELÕZETESBEN MARADNAK A BADACSONYBAN HALÁLRA VERT BORÁSZ FELTÉTELEZETT GYILKOSAI. HAT ÉV FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLT EGY SZERB FÉRFIT EMBERCSEMPÉSZET MIATT A SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK. KARBANTARTÁS MIATT NEM JÁR A FOGASKEREKÛ AZ ERDEI ISKOLA ÉS AZ ORGONÁS MEGÁLLÓHELY KÖZÖTT NOVEMBER VÉGÉIG.