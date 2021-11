December 12-én lép életbe a Volánbusz új menetrendje

Megosztás itt:

A közlemény szerint egyes térségekben - az átalakuló vasúti menetrendhez is igazodva - módosul a ráhordó autóbuszjáratok menetrendje, vagy új vasúti csatlakozások létesülnek. Új menetrend lép életbe Pécs és Komló között, és folytatódik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésének fejlesztése is. Változások lesznek Budapest elővárosi közlekedésében is. A Budapest-Esztergom vasútvonalon új hétvégi menetrend lép életbe, és emiatt kismértékben az Esztergom-Dorog-Kesztölc-Piliscsév vonalon közlekedő autóbuszjáratok menetrendje is módosul. A Budapest-Hatvan vasútvonal menetrendjének változása miatt a H8-as gödöllői HÉV menetrendje is módosul, így a megfelelő HÉV-csatlakozások további biztosításáért kismértékben a mogyoródi és kistarcsai megállóhelyeket érintő autóbuszjáratok menetrendje is változik. A menetrend-módosítás előnye, hogy Mogyoródon az átszállási lehetőségek száma változatlan járatszám mellett is bővül - ismertette a Volánbusz.

A menetrendi változásokkal kapcsolatos részletes tájékoztatás a Volánbusz honlapján, a https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/38039 linken olvasható.

