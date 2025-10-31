Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter: "Az élelmiszerekre vonatkozó intézkedést december 1-jétől további 14 élelmiszer termékkörrel fogjuk kibővíteni, ez a marha, fehérpecsenye, marhafelsál, sertésmájas és sertésmáj krém, félkemény sajt, sajtkrém, kenhető sajt, alma, körte, szilva, szőlő, fejes káposzta, paradicsom, vöröshagyma, zöldpaprika és és bébiétel. Tehát az árréscsökkentés, árréskorlátozás december 1-jétől 26 április 28-ig ezekre a termékekre is vonatkozni fog."
Gazdaság
December 1-jétől további 14 élelmiszer termékkörrel bővül az árrésstop + videó
2025. október 31., péntek 07:00 | HírTV