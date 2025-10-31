Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 31. Péntek Farkas napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

December 1-jétől további 14 élelmiszer termékkörrel bővül az árrésstop + videó

2025. október 31., péntek 07:00 | HírTV

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a kör szélesítéséről árult el részleteket.

  • December 1-jétől további 14 élelmiszer termékkörrel bővül az árrésstop + videó

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter: "Az élelmiszerekre vonatkozó intézkedést december 1-jétől további 14 élelmiszer termékkörrel fogjuk kibővíteni, ez a marha, fehérpecsenye, marhafelsál, sertésmájas és sertésmáj krém, félkemény sajt, sajtkrém, kenhető sajt, alma, körte, szilva, szőlő, fejes káposzta, paradicsom, vöröshagyma, zöldpaprika és és bébiétel. Tehát az árréscsökkentés, árréskorlátozás december 1-jétől 26 április 28-ig ezekre a termékekre is vonatkozni fog."

További híreink

Elő a távcsövekkel, jön az év leghatalmasabb teliholdja

Hamarosan véget ér a háború? – A béke kilátásai Európában

Pihe-puha és szaftos lesz a fahéjas csiga, ha ezt az egy dolgot belekevered a tésztába

Magyar Péter gyűlöletszektája teljesen elszabadult, a kenyai repülőgép-baleset halálos áldozatait gyalázzák

A tudósok is ledöbbentek: hihetetlen, ami a 3I/ATLAS-ról kiderült

Gonosz poénok a Liverpool kárára, amely most a topligák legrosszabb csapata + videó

III. Károly döntött öccséről – Andrásnak hercegi címétől megfosztva távoznia kell az ősi birtokról

Akárcsak két éve a döntőben, a ZTE ismét két góllal győzte le NB II-es ellenfelét a Magyar Kupában

Riasztás – Hogyan lett egy „nyeszlett, szorongó gyerekből” Magyarország legismertebb túsztárgyalója? + videó

További híreink

Riasztás – Hogyan lett egy „nyeszlett, szorongó gyerekből” Magyarország legismertebb túsztárgyalója? + videó

Nem volt feszültségtől mentes Erdogan és Merz ankarai sajtótájékoztatója

Gyász helyett káröröm – a balos kommentszekcióban elszabadult a gyűlöletcunami a kenyai tragédia kapcsán

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Buszterminál helyett római birodalmi kincs: a régészek megtalálták Dácia leggazdagabb városát
2
Hogy lehet kisgyerekek halálának tapsolni? – Mélységesen felháborodtak Bayer Zsolték + videó
3
A Honvéd kiejtette a Debrecent a kupából
4
Jogi lépések megtételét fontolgatja az Európai Bizottság Magyarországgal és Szlovákiával szemben
5
Hamarosan véget ér a háború? – A béke kilátásai Európában
6
Vezércikk – Orbán Viktor újra a világ békeközvetítője + videó
7
III. Károly döntött öccséről – Andrásnak hercegi címétől megfosztva távoznia kell az ősi birtokról
8
Louvre-rablás: egyre többen rácsok mögött + videó
9
Gyász helyett káröröm – a balos kommentszekcióban elszabadult a gyűlöletcunami a kenyai tragédia kapcsán
10
Dupla jó hír a nyugdíjasoknak + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely + videó

Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely + videó

 15 százalékos béremelést kapnak a szociális, illetve a kulturális ágazatban dolgozók jövő év január elsejétől -jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!