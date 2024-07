Czomba Sándor: Eredményesek a kormányzati intézkedések, tovább nőtt a munkaerőpiaci aktivitás

A nyári hónapokban a foglalkoztatottság további növelését, a fiatalok gyors és gördülékeny munkaerőpiaci integrációját a 2013 óta minden évben - nagy érdeklődés mellett - meghirdetett Nyári Diákmunka Program is támogatja. Idén nyáron, a program keretei között, eddig mintegy 3700 munkáltató 21 400 diák foglalkoztatását tudta megvalósítani 4,3 milliárd forintból. A program iránti érdeklődést fokozza a 25 év alattiak szja-mentessége, melynek köszönhetően a fiatalok nyári diákmunkával keresett fizetése is magasabb.

Az államtitkár emlékeztetett: a kormány 2010 óta töretlenül azon dolgozik, hogy mindenki, aki tud és szeretne, munkába állhasson, a fiatalok akár az egyetem, az anyák akár gyermekeik nevelése, az idősebbek akár a nyugdíj mellett. Így a Gyurcsány-korszakhoz képest ma már 1 millióval dolgoznak többen, átlagosan több mint háromszor magasabb fizetésért, miközben a regisztrált álláskeresők száma továbbra is történelmi mélyponton van. Ennek eléréséhez a hazai és uniós forrásból megvalósított célzott munkaerőpiaci programok is hozzájárultak.

