Csütörtökön érkezik az emelt nyugdíj

December közepén írta alá a miniszterelnök azt a kormányrendeletet, amely január elsejétől biztosítja a 15 százalékos nyugdíjemelést.

Az idei első emelt összegű juttatás ezen a héten csütörtökön érkezik azoknak, akik átutalással kérték azt. Egy átlagnyugdíjas havi 27 ezer forinttal kap többet, a 13. havi nyugdíjjal együtt pedig az emelés éves szinten meghaladja a 350 ezer forintot.

Az emelés mintegy két és félmillió nyugdíjast, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülőt érint.

A nyugdíjasok megélhetését nemcsak a szankciós inflációt követő nyugdíjjal, hanem az élelmiszerárstopokkal és a rezsicsökkentéssel is segíti a kormány. Emellett nyugdíjkiegészítést és nyugdíjprémiumot is kaptak már az idősek, amelyre szükség esetén idén is sor kerülhet.

Februárban pedig duplán érkezik majd a nyugdíj, ugyanis akkor fizetik ki a 13. havi emelt járandóságot.