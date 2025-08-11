Megosztás itt:

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Csúcsot döntött az eladó és a kiadó lakóingatlanok iránti érdeklődők száma, mióta bejelentették az Otthon Start programot. Július utolsó hetében 2 százalékkal többen kerestek ingatlant, mint az eddigi rekorder, január második hetében – derül ki a zenga.hu ingatlankereső portál adataiból. Az eladó vagy kiadó lakások iránt öt vármegyében 60-70 százalékkal nőtt a komoly érdeklődők száma.

Hatalmas ingatlanpiaci boommal indult az év, és sokáig úgy tűnt, hogy ezt már nem lehet hova fokozni, július végére azonban csúcsot döntött az eladó és a kiadó ingatlanok iránti komoly érdeklődések száma. A zenga.hu ingatlankeresési portál mérése szerint a telefonszám-felfedések és üzenetküldések száma 2 százalékkal meghaladta a január második hetében mért maximumot.

“Az, hogy július utolsó hetében tovább erősödött az érdeklődők száma mind az eladó, mind a kiadó lakások iránt, két dolognak köszönhető. Egyrészt a szeptemberben induló Otthon Start program miatt olyanok is elkezdtek az eladó lakások között nézelődni, akik az első félévben kiszorultak a piacról, másrészt a felvételi ponthatárok kihirdetése is hatással volt az eladó és kiadó ingatlanok iránti érdeklődésekre” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Országos átlagban 38, Budapesten pedig 45 százalékkal volt több érdeklődő a július végi 31. héten, mint az Otthon Start bejelentése előtti időszakban. A kedvezményes hitel egyik kritériuma, hogy a négyzetméterár nem lehet magasabb 1,5 millió forintnál, aminek vidéken a kínálat nagyobb része felel meg, mint Budapesten. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy ezúttal nem Budapesten volt a legnagyobb a keresletnövekedés.

Fotó: Világgazdaság