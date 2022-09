Csökkentse fűtésszámláját Multipor belső oldali hőszigeteléssel

Megosztás itt:

Magyarországon azért van szükség több fűtési energiára, mert a meglévő, elöregedő lakásállomány nagy részénél a megfelelő hőszigetelés nem megoldott. Építésük idején nem fordítottak kellő figyelmet arra, hogy az épületek élettartama alatt a fűtéshez szükséges energiaigény alacsony legyen. Az új rezsifizetési szabályozás, illetve a környezetünk védelme érdekében felül kell vizsgálni az ingatlanok, lakások energiafogyasztását, és amennyiben szükséges, biztosítani kell a megfelelő hőszigetelést, hogy a hőveszteség és a fűtésszámla minimálisra csökkenjen. Pozitív tendencia, hogy egyre több lakástulajdonos energetikai szempontból is felújítja otthonát. A határoló szerkezetek (nyílászárók, födémek, falak) korszerűsítése együttesen hosszú távú megtakarítást eredményeznek.

BELSŐ OLDALI HŐSZIGETELÉS

Épületszerkezeti szempontból a külső oldali hőszigetelés az ideális, de amennyiben erre nincs lehetőség, megfelelő tervezéssel és kivitelezéssel kialakított belső oldali hőszigetelés szintén egy élhetőbb és egészségesebb lakókörnyezetet nyújt. Ilyen esetek például a műemléki védelmi épületek, az eredeti homlokzat megtartása miatt, illetve beépítési korlátok, társasházak homlokzatai (tulajdonjogi problémákból adódóan). A Multipor hőszigetelő lapok alacsony páradiffúziós ellenállása és kapilláris szerkezete biztosítja a belső oldali hőszigetelés párazáró réteg nélküli kialakítását. A hőszigetelés egyben páraszabályozó szerepet is betölt, melynek során a fal belső oldalán a páratartalom alacsony marad, így a korábbi hideg felületen nem csapódik le a pára. Amennyiben felesleges vagy anyagilag nem fér bele az egész lakás belső oldali hőszigetelése, akkor akár csak egy-egy szobában is kiválóan alkalmazható, már az is nagyban javítja a kívánt energiamutató elérését. Sőt kézi fűrésszel egyszerűen méretre vágható, könnyen alakítható, akár házilag is elkészíthető, a felrakása minimális hulladékkal jár.

A belső oldali hőszigetelés elkészítése után, a falszerkezet felületi hőmérséklete megnő. Vegyünk egy példát, ha fűtés nélkül a szoba hőmérséklete 20 oC, a fal felületi hőmérséklete mindössze 19-19,5 oC-ra csökken, mely változás szinte elhanyagolható, a komfortérzet egyáltalán nem romlik.

A Multipor termék további nagy előnye, hogy nem tartalmaz éghető komponenseket, így az A1 tűzvédelmi besorolásba tartozik. Azaz egy váratlan lakástűz esetén nem táplálja a tüzet, nem fejleszt füstöt vagy mérgező gázokat, sőt megvédik a mögöttes szerkezetet. A lap struktúráját tekintve egy stabil, ásványi kristályszerkezetű hőszigetelő, mely nem tartalmaz szálas anyagot, így új alternatívát nyújt a hagyományos, szálas vagy műanyaghab szigetelésekkel szemben. Lúgos kémhatása alapvetően megakadályozza a gombák és penészspórák elszaporodását. Gyártásuk környezettudatos technológiával, természetes szervetlen alapanyagok (homok, cement, víz) felhasználásával történik. Ebből adódóan a Multipor ásványi hőszigetelés megfelel a vonatkozó környezetvédelmi követelményrendszernek, melyet a hazai független tanúsító szervezet a Környezetbarát Védjegy használatának jogosultságával is igazol.

Bővebben: https://www.xella.hu/hu_HU/Multipor-marka-oldal

(X)