2025. 08. 12. Kedd
Gazdaság

Csemegekukoricából a tavalyi termésmennyiség valószínűsíthető

2025. augusztus 12., kedd 11:45 | Mti
Csemegekukorica

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) kedden közzétett körképe szerint az ország északi részében az időjárás kifejezetten jól alakult idén a csemegekukorica fejlődése szempontjából.

Az ország déli részén nem ennyire fényes a helyzet, az ország déli vármegyéiben gyengébb termésre számíthatnak a gazdák. A várakozások szerint országos átlagban a tavalyi termésmennyiség valószínűsíthető - tette hozzá az elemzés.

A friss piacra szánt csemegekukorica ára az idény kezdetére jellemzően még magasan van, augusztus közepétől azonban csökkenni fognak az árak is. A friss terméket elsősorban kistermelők állítják elő, jellemzően 0,5-1 hektáros területeken. Annak érdekében, hogy minél előbb meg tudjanak jelenni a piacon a csemegekukoricával, néhány helyen fólia alatt is nevelik. Ennek köszönhetően az első szállítmányok már május végén, június elején megjelenhetnek a boltokban. Ezt követi a palántázott kukorica, amivel ma már egyre több gazdaságban foglalkoznak.

A különböző termesztési módszerek alkalmazásának, illetve az ütemezett vetésnek köszönhetően a termelők május végétől október elejéig el tudják látni a hazai piacot friss csemegekukoricával - emelte ki a körkép.

Magyarországon mintegy 24 ezer hektáron foglalkoznak csemegekukorica-termesztéssel, a megtermelt csemegekukorica jelentős részét a konzervipar dolgozza fel. Az idény már a feldolgozóknál is megkezdődött, s úgy tűnik, hogy az elmúlt években tapasztalt kínai import-nyomás is enyhül, miután az Európai Unió visszamenőleges vámot vetett ki a Kínából érkező csemegekukorica konzervre.

A szakértők arra is kitértek, hogy a csemegekukorica ízét elsősorban a benne lévő cukortartalom határozza meg, amely zsenge, úgynevezett tejes-érési állapotában a legnagyobb. Ennek megfelelően - a piaci trendeket követve - az elmúlt évtizedben fokozatosan terjedtek a szuperédes fajták, és mára már meghatározóak a magyar termesztésben is.

 

 

A német közéletben heves viták robbantak ki az ukrán menedékkérők szociális juttatásainak megvonásáról, miközben egyre több ellentmondásos adat kerül napvilágra.

