Csapokat elzárni – elkészült az Oroszország elleni 19. uniós szankciós csomag javaslata

Az Oroszország elleni 19. uniós szankciós csomagra vonatkozó javaslat bemutatásakor Ursula von der Leyen közölte:

az intézkedés keretében a nagyobb orosz energiakereskedelmi vállalatok, köztük a Rosznyefty és a Gazprom teljes tranzakciós tilalom alá kerülnek.

Az EU más olyan vállalatok vagyonát is befagyasztja, amelyek az ukrajnai háborút azzal táplálják, hogy a szankciókat megsértve olajat vásárolnak Oroszországtól. Az EU olajfinomítókat, kereskedőket és petrolkémiai vállalatokat céloz meg unión kívüli országokban, köztük Kínában is - emelte ki Ursula von der Leyen.

Következő lépésként az új szankciós csomagot a tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk, ráadásul egyhangúlag.

A Világgazdaság emlékeztetett, az előzetes hírek szerint az unió egy évvel előrehozná az orosz gázvásárlás leállításáról szóló terveit, így nem 2027 végéig, hanem 2027 kezdetéig kellene megszabadulni az orosz földgáztól, különösen az orosz LNG-től.

Egy ilyen javaslatot azonban Magyarország és Szlovákia feltehetőleg nem támogatna.

A javaslatok között szerepelt a közvetítő országok elleni szankciók bevezetése is, miután a közép-ázsiai országokba, például Kazahsztánba tartó európai export megsokszorozódott a háború kezdete óta, párhuzamosan a csökkenő orosz exporttal. Az intézkedések emellett a kriptovalutákat is célba vehetik.

A héten Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón úgy nyilatkozott, hogy ha egy intézkedés nem okoz közvetlen gazdasági kárt, akkor nem akadályozzák az elfogadását, ám ha igen, akkor nem tudják támogatni.