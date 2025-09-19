Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 19. Péntek Vilhelmina napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Csapokat elzárni – elkészült az Oroszország elleni 19. uniós szankciós csomag javaslata

2025. szeptember 19., péntek 14:42 | MTI
tilalom gázimport Európai Bizottság Oroszország szaknciók

Mivel Oroszország háborús gazdaságát a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartják fenn, ezen források csökkentése érdekében az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az Európai Unió tiltsa be az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját az európai piacokra - jelentette be az Európai Bizottság elnöke pénteken.

  • Csapokat elzárni – elkészült az Oroszország elleni 19. uniós szankciós csomag javaslata

Az Oroszország elleni 19. uniós szankciós csomagra vonatkozó javaslat bemutatásakor Ursula von der Leyen közölte:

az intézkedés keretében a nagyobb orosz energiakereskedelmi vállalatok, köztük a Rosznyefty és a Gazprom teljes tranzakciós tilalom alá kerülnek.

Az EU más olyan vállalatok vagyonát is befagyasztja, amelyek az ukrajnai háborút azzal táplálják, hogy a szankciókat megsértve olajat vásárolnak Oroszországtól. Az EU olajfinomítókat, kereskedőket és petrolkémiai vállalatokat céloz meg unión kívüli országokban, köztük Kínában is - emelte ki Ursula von der Leyen.

Következő lépésként az új szankciós csomagot a tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk, ráadásul egyhangúlag.

A Világgazdaság emlékeztetett, az előzetes hírek szerint az unió egy évvel előrehozná az orosz gázvásárlás leállításáról szóló terveit, így nem 2027 végéig, hanem 2027 kezdetéig kellene megszabadulni az orosz földgáztól, különösen az orosz LNG-től.

Egy ilyen javaslatot azonban Magyarország és Szlovákia feltehetőleg nem támogatna.

A javaslatok között szerepelt a közvetítő országok elleni szankciók bevezetése is, miután a közép-ázsiai országokba, például Kazahsztánba tartó európai export megsokszorozódott a háború kezdete óta, párhuzamosan a csökkenő orosz exporttal. Az intézkedések emellett a kriptovalutákat is célba vehetik.

A héten Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón úgy nyilatkozott, hogy ha egy intézkedés nem okoz közvetlen gazdasági kárt, akkor nem akadályozzák az elfogadását, ám ha igen, akkor nem tudják támogatni. 

További híreink

Veszélyes fertőzés terjed, ezekkel a tünetekkel azonnal forduljon orvoshoz!

Orbán Viktor üzent – ezt a bukott vezérkari főnök nem teszi zsebre

Mutatjuk, hogy mennyivel kapnak többet a nyugdíjasok novemberben és decemberben

Ilyen még nem történt a magyarokkal az atlétikai vb-n

Magyar csapattársa kitálalt Lionel Messiről

Böde Dánielt megkereste az Újpest, de mit lép nehéz helyzetében Marco Rossi?

Vezércikk – A baloldali sajtó kiteregette a Gyurcsány-Dobrev családi szennyest + videó

Több mint 40 éve nem látott sorozattal a háta mögött utazik a Diósgyőr az FTC-hez

Magyar Péter üvöltözni kezdett egy nyugdíjas férfivel Szekszárdon + videó

További híreink

Magyar Péter üvöltözni kezdett egy nyugdíjas férfivel Szekszárdon + videó

Ruszin-Szendi Romulusz vállalhatatlan dolgairól beszélt egykori helyettese + videó

Volt helyettese szerint Ruszin-Szendi Romulusz jogszabálysértést követett el + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Trump tudja, mikor ér véget a háború: Putyinról pedig elképesztő titkot árult el
2
Magyar Péter üvöltözni kezdett egy nyugdíjas férfivel Szekszárdon + videó
3
Orbán Viktor üzent – ezt a bukott vezérkari főnök nem teszi zsebre
4
Sokkoló késelés Bécsben: brutális támadás Favoriten negyedben
5
Több száz fős tömeg gyűlt össze a Charlie Kirkért szervezett gyertyagyújtáson
6
Tömeg gyűlt össze Charlie Kirk tiszteletére Budapesten
7
Ruszin-Szendi Romulusz vállalhatatlan dolgairól beszélt egykori helyettese + videó
8
Ősi riválisukat fogadják Szoboszlaiék az Anfielden
9
„Okosban” megírt cikkek – Nagyon nagy melót tettek bele az ellenzéki portálok a Ruszin-Szendi-botrány tálalásába
10
Az Alpok alatt 1400 méterrel, 64 kilométer hosszan épül a Brenner-alagút

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Nyúlhúsfogyasztást népszerűsító kampány indult

Nyúlhúsfogyasztást népszerűsító kampány indult

 A Nyúl Szakmaközi Szervezet és Terméktanács a spanyol társszervezetével közösen egy hároméves, 4,2 millió euró költségvetésű kampányt indított a nyúlhús fogyasztásának népszerűsítésére és a nyúlhús piaci jelenlétének növelésére 2-5 százalékkal.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!