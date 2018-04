Csányi a bankadó eltörlését várja a kormánytól

IDÕKÖZI POLGÁRMESTER VÁLASZTÁST TARTANAK MA NYÉKLÁDHÁZÁN, MERT A VÁROS KORÁBBI FÜGGETLEN POLGÁRMESTERE LEMONDOTT. A VOKSOLÁSON KÉT FÜGGETLENKÉNT INDULÓ, ÉS EGY FIDESZ-KDNP-S JELÖLT MÉRETTETI MEG MAGÁT. TÖBB TÍZEZER EMBER TÜNTETETT BUDAPESTEN A DEMOKRÁCIÁÉRT ÉS A SAJTÓSZABADSÁGÉRT. A TÖMEG A KOSSUTH TÉRRÕL VONULT ÁT A SZABAD SAJTÓ ÚTJÁRA, AHOL BESZÉDEKET MONDTAK. MÁRKI-ZAY PÉTER: CSAK A TELJES NEMZET ÖSSZEFOGÁSÁVAL VAN ESÉLYÜNK LEVÁLTANI A KORMÁNYT. UNYATYINSZKY GYÖRGY: A KORMÁNY ANNAK KÖSZÖNHETI A SIKERÉT, HOGY MEGOSZTJA ÉS FÉLELEMBEN TARTJA A MAGYAROKAT. HOMONNAY GERGELY: LÉTRE KELL HOZNI EGY FÜGGETLEN TESTÜLETET, AMELY ELLENÕRZI A KÖZMÉDIA MÛKÖDÉSÉT, MERT AZ MTVA NEM ASSZISZTÁLHAT A KORMÁNYNAK. GULYÁS BALÁZS: A FIDESZ NEM TUD KORMÁNYOZNI, MERT MINDIG CSAK ELLENSÉGEKET KERES. MÓRA VERONIKA: MINDENKINEK FELADATA, HOGY CSATLAKOZZON CIVILEKHEZ, LEGYEN ÖNKÉNTES, VAGY HOZZA LÉTRE A SAJÁT CIVIL SZERVEZÕDÉSÉT. A TÜNTETÉS SZERVEZÕJE A PARLAMENT ALAKULÓ ÜLÉSÉRE, MÁJUS 8-RA HIRDETTE MEG A KÖVETKEZÕ TÜNTETÉST. JOBBIK: TÖBB TÍZEZER SZAVAZATOT ÉRINTETTEK A VÁLASZTÁSON A RENDSZERSZINTÛ VISSZAÉLÉSEK. A JOBBIK TÖBB MINT TÍZEZER BEJEGYZETT FIKTÍV SZABOLCSI LAKCÍM MIATT TETT FELJELENTÉST ALFAHÍR. TRÜKKÖZÉSSEL LESZ A PÁRBESZÉDNEK ÖNÁLLÓ FRAKCIÓJA, MIUTÁN BURÁNY SÁNDOR ÉS BÕSZ ANETT IS ÁTÜL. VISSZAKÜLDTE A JOBBIK, A DK ÉS A PÁRBESZÉD INTÉZKEDÉSI TERVÉT AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK. VÉDELMET KÉR A SVÁJCI HATÓSÁGOKTÓL A CSENGERI ÖRÖKÖSNÕ, AKI KÓSA LAJOS FIDESZES MINISZTER SZERINT 1300 MILLIÁRD FORINT ÖRÖKSÉGET AKART RÁBÍZNI 444.HU. CENZÚRÁNAK TARTJA ALFÖLDI RÓBERT, HOGY LETILTOTTÁK EGYIK DARABJÁT PÉCSETT. A LETILTOTT ELÕADÁST VÉGÜL SZIGETVÁRON TARTJÁK MEG, UGYANAZON A NAPON. MENEKÜLTEKET FOGADOTT BE A SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE NYUGAT.HU. A BANKADÓ MEGSZÜNTETÉSÉT VÁRJA AZ ÚJ KORMÁNYTÓL AZ OTP ELNÖKE, CSÁNYI SÁNDOR. TRUMP MEGHÍVTA A FEHÉR HÁZBA VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ÁLLAMFÕT. AZ AMERIKAI DEMOKRATA PÁRT BEPERLI DONALD TRUMP ELNÖKVÁLASZTÁSI KAMPÁNYCSAPATÁT, A WIKILEAKSET ÉS OROSZORSZÁGOT IS. A PÁRT SZERINT ENNEK A 3 CSOPORTNAK AZ ADATLOPÁSAI ÉS SZIVÁROGTATÁSAI VEZETTEK ODA, HOGY A DEMOKRATÁK ELVESZTETTÉK A 2016-OS VÁLASZTÁST. ENSZ-ELÕREJELZÉS: 2050-IG BULGÁRIÁBAN 24%-KAL, MAGYARORSZÁGON ÉS LENGYELORSZÁGBAN 15%-KAL CSÖKKENHET A NÉPESSÉG PORTFOLIO.HU. ELÕSZÖR NEVEZETT KI A PÁPA NÕI TANÁCSADÓKAT A HITTANI KONGREGÁCIÓBA. VILÁGHÁBORÚS BOMBÁT TALÁLTAK A FELVIDÉKI PÁRKÁNY LAKÓTELEPÉNEK EGYIK UTCÁJÁBAN, A LAKÓKAT EVAKUÁLTÁK. NEONÁCI FESZTIVÁLT TARTOTTAK A NÉMETORSZÁGI OSTRITZBAN, AHOL HITLER SZÜLINAPJÁRA IS MEGEMLÉKEZTEK. AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK A BÉRCSÖKKENTÉS, A VASUTASOK A ROSSZ MUNKAKÖRÜLMÉNYEK MIATT TÜNTETTEK ROMÁNIÁBAN - HRPORTAL.HU. NAGY TÖBBSÉGGEL JÓVÁHAGYTA AZ ELÕREHOZOTT VÁLASZTÁSOKRA VONATKOZÓ INDÍTVÁNYT A TÖRÖK PARLAMENT. IRÁNI KÜLÜGYMINISZTER: TEHERÁN KÉSZEN ÁLL AZ URÁNDÚSÍTÁSRA, HA WASHINGTON FELMONDJA A 2015-BEN KÖTÖTT TÖBBHATALMI ATOMALKUT. ÖNGYILKOS MERÉNYLET TÖRTÉNT KABULBAN, A TÁMADÁSBAN TÖBB EMBER MEGHALT. LEGKEVESEBB HÁROM EMBER MEGHALT, 50 MEGSÉRÜLT, AMIKOR GÁZROBBANÁS TÖRTÉNT EGY PERUI KÓRHÁZBAN. AGYONLÕTTEK EGY RÓMAI KATOLIKUS PAPOT MEXIKÓ KÖZÉPSÕ RÉSZÉN, EGY HÉTEN BELÜL EZ MÁR A MÁSODIK ILYEN ESET AZ ORSZÁGBAN. ÉLÕ KÖZVETÍTÉS KÖZBEN LÕTTEK AGYON EGY RIPORTERT NICARAGUÁBAN, AHOL AZ ELMÚLT HÉTEN KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEK VOLTAK. MEGHALT A VILÁG LEGIDÕSEBB EMBERE, EGY 117 ÉVES JAPÁN NÕ. AUTÓ GÁZOLT EL KERÉKPÁROST MAGYARGÉC KÜLTERÜLETÉN, A FÉRFI A HELYSZÍNEN MEGHALT. ÁROKBA HAJTOTT, MAJD FÁNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ A SZABADEGYHÁZA ÉS PUSZTASZABOLCS KÖZÖTTI ÚTON, A SOFÕR ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT. FARKASOKAT ÉS HIÚZT IS RÖGZÍTETTEK AZ AGGTELEKI NEMZETI PARK KAMERACSAPDÁI A KÖZELMÚLTBAN. 50 KILÓ MARIHUÁNÁT PRÓBÁLT KICSEMPÉSZNI EGY SZERB FÉRFI RAJKÁNÁL.