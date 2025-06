Családtámogatási és adóváltozások 2025 júliusától: ennyivel nő a családi adókedvezmény

Megosztás itt:

Június 20-án, pénteken számos adóváltozás lépett életbe Magyarországon, amely sokakat érint. A sor ezzel nem ért véget, ugyanis július elsejétől további, ráadásul még nagyobb jelentőségű változások lépnek majd életbe. Ezek nagy részét már korábban bejelentették.

Mint ismert, július 1-től ötven százalékkal magasabb összegben vehetik igénybe a családok a családi adókedvezményt. A kormány májusi bejelentése alapján ráadásul ez 2026. január elsejétől megduplázódik, vagyis 100 százalékra emelkedik. Mindez azt jelenti, hogy havonta

egy gyermek esetén maximum 15 ezer,

két gyermek esetén kedvezményezett eltartottanként 30 ezer,

három és minden további gyermek esetén kedvezményezett eltartottanként 49 500 forint kedvezmény lesz érvényesíthető az adóból vagy járulékból.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősülő kedvezményezett eltartott után a kedvezmény 2025. július 1-jétől – jogosultsági hónaponként adóban számítva – 10 ezerről 15 ezerre növekszik.

Családi adókedvezmény, CSED, GYED

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azonban egy fontos részletre is felhívta a figyelmet. A megnövelt kedvezmény a szülők jelentős többségének automatikusan jár, azonban nem mindenkinek. Azoknak lesz vele teendőjük, akik korábban az adóelőleg-nyilatkozatukban a kedvezmény összegét és nem a kedvezményezett eltartottak számát adták meg, nekik célszerű júliusban új adóelőleg-nyilatkozatot adniuk az emelt összegű kedvezményről, hogy munkáltatójuk már júliustól magasabb összegben vegye figyelembe a családi kedvezményt az szja-előleg megállapításakor.

Fontos kiemelni, hogy a megemelt összeg akkor sem vész el, ha valaki elfelejt év közben nyilatkozni. Esetükben a családi kedvezmény jövőre, a 2026. május 20-ig benyújtandó szja-bevallásban igényelhető majd vissza.

Szintén július első napján lép életbe a csecsemőgondozási díj (CSED), a gyermekgondozási díj (GYED) és az örökbefogadói díj teljes adómentesége. Július elsejétől vezetik vezetik be a CSED-extrát, ami lehetővé teszi az anyák számára, hogy gyermekük három hónapos korától visszatérjenek dolgozni, miközben a csecsemőgondozási díj 70 százalékát továbbra is megkapják.

Az adóváltozások folytatódnak

Orbán Viktor péntek reggel, a Kossuth Rádiónak adott interjújában kiemelte, hogy a júliusban hatályba lépő kedvezmények már az augusztusi fizetésekben megjelennek majd. A kormányfő jelezte azt is, hogy januárban megemelik megint 50 százalékkal a gyermekek után járó adókedvezményt, és akiknek legalább két gyerekük van, azokat élethosszig kivezetik a jövedelemadó fizetése alól.

Ezek óriási célok, és annak ellenére, hogy háború van, és "fenyeget bennünket sok minden", "körömszakadtáig" ragaszkodni fogok ahhoz, hogy ezeket a célokat elérjük – jelentette ki.

Lehet, hogy vannak gazdasági nehézségek és messze nem tökéletes minden, de vannak olyan célok, amelyek fontosak a magyar családoknak, és a kormánynak ezeket a célokat el kell érnie. Mivel pedig a költségvetési törvényben vannak rögzítve, ezeknek a céloknak az elérése a kormány törvényi kötelezettsége – értékelt.

Nemcsak júniusban, hanem októberben is érkezik kedvezmény: folytatódik az anyák adómentességének bővítése is. Október elsejétől teljes adómentességet kapnak a háromgyermekes édesanyák. Ráadásul ezt később kiterjeszti a kormány, 2026. január 1-jétől a 40 év alatti, két gyermeket nevelő édesanyák is szja-mentességet kapnak, amit 2029-ig minden kétgyermekes anyára kiterjesztenek. Ez becslések szerint azt jelenti majd, hogy 2026-ban félmillió, 2029-ben pedig már egymillió édesanya nem fog személyi jövedelemadót fizetni Magyarországon.

Magyarország 2026-os költségvetésében a GDP 5 százalékát fordítják családtámogatásra , vagyis összesen 4802 milliárd forint jut erre a célra. A NAV a honlapján egy kalkulátort is közzétett, amivel bárki kiszámolhatja, mennyi családi adókedvezményre számíthat.

