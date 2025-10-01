Keresés

Gazdaság

Új korszak kezdődött a családpolitikában

2025. október 01., szerda 08:50 | MTI
családpolitika adómentesség háromgyermekes édesanyák

Október elsejétől adómentesek a háromgyermekes édesanyák, mostantól nekik sem kell személyi jövedelemadót fizetniük - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szerdán a Facebook-oldalán.

  • Új korszak kezdődött a családpolitikában

Koncz Zsófia a videóban azt mondta: az intézkedés független attól, hogy a háromgyermekes édesanyák hány évesek, és attól is, hogy kicsik vagy már felnőttek a gyerekeik.

Az adócsökkentés akár 250 ezer háromgyermekes anyát érinthet.

Az államtitkár közölte: egy 300 ezer forintot kereső anyának havonta körülbelül 45 ezer forinttal több, egy 600 ezret keresőnek 90 ezer forinttal több, egy átlagbért keresőnek pedig több mint 100 ezer forinttal több marad a zsebében,

ami évente akár több mint egymillió forint pluszt jelent egy családnak.

A háromgyermekes édesanyák szja-mentességét igényelni úgy lehet, hogy egy adóelőleg-nyilatkozatot kell kitölteni a munkáltatónál vagy a NAV honlapján. Aki ezt októberben megteszi, már novemberben a megemelt fizetést kapják kézhez - tájékoztatott az államtitkár, megjegyezve, hogy a nyilatkozatot elég egyszer leadni.

Aki nem így tesz, az májusban az adóbevallásban is érvényesítheti a kedvezményt, és akkor egy összegben kapja vissza a pénzt - fűzte hozzá.

Jelezte, hogy ha pedig még kiskorú gyermek is van a családban, sok édesanya egyetlen forint adót és járulékot sem fizet, vagyis a bruttó bér teljes egészében nettóként érkezik.

"2026-tól a 40 év alatti kétgyermekes anyák is adómentességet kapnak, januártól pedig újabb 50 százalékkal emeljük a családi adókedvezményt is.

Tehát 2026-ban is folytatódik Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja,

mert mi az adócsökkentés politikájában hiszünk és nem az adóemelésekben, ellentétben azokkal, akik brüsszeli megrendelésre többszörös adóterheket akarnak rakni a magyar családokra" - fogalmazott Koncz Zsófia.

Ruszin-Szendi Romulusz fenyegetőzésbe kezdett, kiakadt Magyar Péter bejegyzése után + videó

Fekete kampány: A brit titkosszolgálat pénzelte a Szőlő utcában álhírt terjesztő Káncz Csabát? + videó

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

Amerika megremegett: leállt a kormánygépezet!

Amerika megremegett: leállt a kormánygépezet!

 Az Egyesült Államok szövetségi kormánya 2025. október 1-jén éjjel közel hét éve az első alkalommal részlegesen leállt, miután a Kongresszus nem tudott megállapodni a kormányzati finanszírozást biztosító törvényjavaslatról.
Informális EU-csúcs Koppenhágában – így fognák ki Magyarország vitorlájából a szelet + videó

Informális EU-csúcs Koppenhágában – így fognák ki Magyarország vitorlájából a szelet + videó

 Az Európai Unió állam- és kormányfői szerdán találkoznak Koppenhágában. Az ülés egyik fő témája Ukrajna támogatása, hiszen úgy tűnik, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mindent megtesz annak érdekében, hogy Ukrajna minél hamarabb csatlakozzon az EU-hoz. De, miként is akarják megkerülni hazánkat az ügy érdekében? Arról kollégánk, Bugnyár Zoltán számolt be a helyszínről. 

