Családbarát forradalom: Négyezer milliárd forint adókedvezmény marad a családoknál

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Szerencsen tett történelmi jelentőségű bejelentést: a következő négy évben összesen 4000 milliárd forintnyi adókedvezmény marad a magyar családoknál, forradalmasítva a családtámogatási rendszert. A „családbarát adóforradalom” már elkezdődött, és olyan intézkedésekkel kecsegtet, amelyek alapjaiban változtathatják meg a magyar családok mindennapjait.

A miniszter a közmédiának nyilatkozva kiemelte, hogy 2025. július 1-jétől szja-mentessé vált a csecsemőgondozási díj (CSED), a gyermekgondozási díj (GYED) és az örökbefogadói díj, emellett a családi adókedvezmény 50%-os emelése már az idei iskolakezdéskor érezteti hatását. „Ez a szeptember más lesz: minden család a zsebében érezheti a támogatást” – fogalmazott Hankó, hozzátéve, hogy október 1-jétől a háromgyerekes édesanyák is szja-mentességet élvezhetnek, 2026-tól pedig a kétgyermekes anyák számára is lépcsőzetesen bevezetik ezt a kedvezményt, életkorhoz kötött feltételekkel.

A számok magukért beszélnek: a 30 év alatti családoknál évente 1,5 millió, a kétgyermekeseknél 2,2 millió, a háromgyermekeseknél pedig 3,7 millió forint maradhat a családi kasszában. „Elérkezhetünk oda, hogy a gyermekvállalás nem jelent anyagi terhet, hanem valódi örömforrás lesz” – hangsúlyozta a miniszter, kiemelve, hogy a cél a családok anyagi biztonságának megerősítése és a gyermekvállalás ösztönzése.

Az otthonteremtés terén is folytatódnak a kormány erőfeszítései. Hankó Balázs emlékeztetett, hogy a CSOK Plusz, a Falusi CSOK és a Babaváró program már eddig is 343 ezer család otthonteremtését segítette elő. A jövőben további újítások várhatók: a kormány azon dolgozik, hogy a fix 3%-os kamatozású lakáshitelt még hatékonyabban kombinálják a meglévő támogatásokkal. „Az erre vonatkozó rendeletmódosítások hamarosan érkeznek, hogy még több család álma valósulhasson meg” – ígérte a tárcavezető.

Az iskolakezdés közeledtével a kormány további könnyítésekkel támogatja a családokat. Hankó kiemelte, hogy 13 millió ingyenes tankönyvet biztosítanak 1,2 millió gyermek számára, ezzel jelentősen csökkentve a szülők terheit. Emellett az ingyenes vagy kedvezményes étkeztetési program keretében 140 milliárd forinttal támogatják 600 ezer gyermek iskolai étkezését. „Minden gyermek számára biztosítjuk a lehetőséget, hogy gondtalanul kezdhesse az új tanévet” – tette hozzá.

A „családbarát adóforradalom” nem csupán számokról szól: egy új korszakot nyit a magyar családok számára, ahol a gyermeknevelés és az otthonteremtés nem elérhetetlen álom, hanem kézzelfogható valóság. A kormány intézkedései a családok biztonságát és boldogulását helyezik a középpontba, miközben a gazdasági stabilitást is erősítik. Oszd meg te is ezt a hírt, és légy részese a változásnak, amely milliók életét teszi könnyebbé!

