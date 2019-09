Csaknem kétmilliárd forintos fejlesztés a nyomdaipari szakképzésben

A kereszténydemokrata felfogás mást tart értékesnek, mint a liberális, például a kereszténydemokrata megközelítés közösségben: családban, nemzetben gondolkodik - mondta Menczer Tamás államtitkár. Nem megnyitni, hanem megvédeni kell Európa határait - jelentette ki Nacsa Lőrinc. A KDNP frakciószóvivője kiemelte: minden migrációs útvonalon újra emelkedik az Európába igyekvők száma. Erre az uniós határügynökség, a Frontex is figyelmeztetett a napokban. Folyamatosan jelen van a politikai nyomásgyakorlás az ország jogállamiságát vizsgáló eljárásban – mondta Varga Judit Magyarország élőben című műsorunkban. Az igazságügyi miniszter szerint egyes politikusok állandóan napirenden akarják tartani a témát, miközben a hétfői meghallgatás nem sok tagállam képviselőjét érdekelte. Egy nemzet, egy ország csak akkor tud felemelkedni, ha tagjai félre tudják tenni a személyeskedést, és együtt tudnak működni egymással - mondta Hollik István kormányszóvivő egy miskolci kampányrendezvényen. Segíteni kell a gyerekeknek és a családoknak, hogy boldogok legyenek, és ehhez a kormány is igyekszik hozzájárulni - mondta Novák Katalin államtitkár a Boldog óvoda és iskola címek átadásán. Két településen egyetlen polgármesterjelöltet sem jelentettek be a szeptember 9-ei határidőig, Lakhegyen és Balatonszepezden, így ezeken a helyeken elmarad a polgármester-választás. A jelenlegi adatok szerint 523 települési nemzetiségi választás maradhat el októberben. A kormánypártok által ajánlott építkezés, gyarapodás, vagy az ellenzék által szított háborúskodás, gyűlölködés közül kell választaniuk a szavazóknak október 13-án - mondta Kósa Lajos, a Fidesz-KDNP önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke. Komolytalan az ellenzék kezdeményezése - reagált a Fidesz-frakció a klímaváltozás ügyében összehívott rendkívüli ülésnapra. A Mi Hazánk Mozgalom a politikai pártok és szakemberek bevonásával párbeszédet kezdeményez az önkormányzati választások után a klímahelyzetről - jelentette ki Fülöp Erik, a Mi Hazánk Mozgalom politikusa. Számunkra fontos a környezet védelme - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba kiemelte: sokkal fontosabb kérdés ez annál, minthogy az ellenzék üres kampányakcióvá silányítsa. Karácsony Gergely főpolgármesterként pályázati alapot hozna létre a fővárosi független színházak, művészeti műhelyek támogatására. A MÁV állapota és a vonatkésések ellen tiltakozott budapesti sajtótájékoztatón Magyar Zoltán, a Jobbik országgyűlési képviselője. A nemzet teljesítménye a helyi közösségek teljesítményéből áll össze, a magyar gazdaság, Magyarország megerősödésében a vidéki városok és közösségek egyre nagyobb szerepet játszottak az elmúlt években - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az új piaccsarnok alapkőletételén elmondta: nemcsak Tiszafüred, Magyarország is hosszú utat járt be az elmúlt években. A korábban csőd szélén álló országot ma már Európa egyik legsikeresebb államaként tartják számon. Az elmúlt években a magyar gazdaság sikeresen átállt a termelés orientált gazdaságról a technológia orientált gazdaságra - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. A magyar gazdaság gerincoszlopa az autóipar, ennek fejlődéséhez elengedhetetlen a beszállítói ipar folyamatos fejlesztése - közölte Szijjártó Péter Nyíregyházán. Ez év végére Magyarországon elsőként vezeti be a használt étolaj házhoz menő gyűjtését Kaposvár - jelentette be Szita Károly polgármester. Huszonöt helyi és körzeti televízió kap összesen mintegy 125 milliós forintos támogatást rendszeres hír-, magazin, illetve kulturális műsorok készítésére a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának döntése nyomán. A felsőoktatásról egyeztetett Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetével. A felek egyetértettek abban, hogy közös cél a magyar gazdaság versenyképességének növelése a felsőoktatás erősítésével. A magyar lakosság 17 százaléka még sosem használt internetet, éppen ezért a jövőben különböző programokkal növelni kell a lakosság digitális kompetenciáját - mondta Solymár Károly Balázs államtitkár. Az elmúlt években több, a feketegazdaság letörésére alkalmas informatikai rendszert alakított ki az adóhivatal, ezek néhány év alatt több száz milliárd forint bevételt hoztak az államnak - mondta a Magyar Nemzetnek Tállai András államtitkár. A négy orvos- és egészségtudományi egyetem, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium részvételével megalakul az Egyetemi Klinikák Tanácsa - jelentette be Palkovics László. Meghirdette a 14 és 24 év közötti hátrányos helyzetű magyarországi fiatalok számára szóló programját az ENSZ Gyermekalapja. Azzal, hogy a baloldali olasz kormány újra megnyitotta a kikötőket a migránsok előtt, újabb veszélyt idézett elő nemcsak Olaszország, hanem az egész kontinens szempontjából - mondta Bakondi Görgy, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. A külföldieknek adományozható legmagasabb rangú lengyel állami kitüntetést, a Lengyel Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjét vette át Kövér László, az Országgyűlés elnöke Varsóban. Tisztességes értékelésre van szükség Trócsányi László európai parlamenti meghallgatását követően, és ezt minden más biztosjelölt esetében is garantálni kell - jelentette ki az Európai Néppárt frakcióját vezető Manfred Weber. Sebastian Kurz volt osztrák kancellár, az Osztrák Néppárt vezetője az EU külső határainak védelmét, a felelőtlen adósságpolitika büntetését és szén-dioxidvámok bevezetését követelte az új Európai Bizottságtól. Összesen 408, Görögországba tartó illegális bevándorlót tartóztattak fel az Égei-tenger törökországi partjainál - közölte a török parti őrség. Harmincnégy migránst találtak egy kisteherautóban a bosznia-hercegovinai határőrök a szerb határ közelében - közölte a boszniai rendőrség. A román kormánykoalíció felbomlása után Klaus Iohannis államfőnek automatikusan ki kellett volna neveznie a távozó liberális politikusok helyére jelölt ideiglenes minisztereket - döntött a román alkotmánybíróság. Az izraeli választások hivatalos eredményei 91 százalékos feldolgozottságnál csekély előnyt jeleznek az ellenzéki centrista Kék-fehér párt javára a kormányzó Likuddal szemben - közölte a ynet. Tűz ütött ki egy iskolában a nyugat-afrikai Libériában, legalább 26 gyerek és egy tanár meghalt - közölte a helyi tűzoltóság. Erős, 3-as fokozatú hurrikán közeledik a Bermuda-szigetekhez. Tengerbe zuhant a spanyol légierő akadémiájának egyik oktatógépe Spanyolország délkeleti részén. Halálos baleset történt az M1-es autópályán, Győr közelében - közölte a rendőrség. Ranitidin hatóanyagot tartalmazó gyomorsavcsökkentőket vont ki a forgalomból, illetve függesztette fel a forgalmazásukat az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet. Kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt nyomoz a rendőrség két szlovák állampolgárral szemben, akinek bezenyei otthonában több mint egy kilogramm metamfetamint találtak. Újabb magyar rendőrök segítik Észak-Macedónia és Szerbia határőrizetét - közölte a rendőrség Gumicsónakkal próbált magyar területre jutni a Tiszán át hét migráns Röszke közelében. Embercsempész bűnszervezetet ítéltek el Tatabányán. Kisiklott egy tehervonat mozdonya és első kocsija Miskolc-Tiszai pályaudvaron, emiatt Miskolc és Felsőzsolca között a vonatok egy vágányon közlekedhetnek - közölte a Mávinform. Az 57 kilogrammban szereplő Barka Emese könnyed győzelemmel kezdte meg szereplését a nur-szultani olimpiai kvalifikációs birkózó-világbajnokságon és bejutott a nyolcaddöntőbe. Év végéig elkészül a Győr-Balaton kerékpárút első üteme. Utcai futófesztivált tartanak Miskolcon.