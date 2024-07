Csaknem húsz év után ismét a magyar államé a reptér + videó

A reptér az ország kapuja és elvitathatatlanul a legnagyobb mértékben járul hozzá a magyar turizmushoz. Nemcsak Budapesthez, hanem a belföldi turizmushoz, amire szükségünk van. Ahogy szokták mondani a turisztikai oldalon idejön valaki és elkölti a pénzé, annál jobb dolog nincsen. A gazdaságot is növeli, pénzt is hagy itt. A turizmus és annak fejlesztése egyértelműen jó üzlet – hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter, majd hozzátette, hogy az utasforgalom mellett az áru-forgalom szempontjából is kiemelkedő jelentőségű a reptér.

Így az elmúlt hetekben egyre gyakoribbá váltak a késések a budapesti reptéren is. Többek között erre a problémára is megoldás lehet, hogy 20 év után újra magyar kézbe került a reptér.

