Csaknem 4 milliárd forint reklámadót fizetett be a Facebook

Tartani kell a szabályokat, mert Magyarországon a fertőzések száma újra emelkedni kezdett, de nem lesznek újabb szigorítások - jelentette be a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor elmondta, ha a kínai vakcinával is elkezdenek itthon oltani, akkor Húsvétra mintegy 2 és fél millió, június elejére pedig már 6 millió ember lehet beoltva. 1 860 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 383 735-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 99 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 13 543 főre emelkedett. Ma kezdenek oltani hazánkban a Szputnyik V vakcinával 560 fővárosi oltóponton - mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília hangsúlyozta: a többihez hasonlóan az orosz oltóanyag dokumentációja is mindenki számára elérhető lesz az interneten. Ahhoz, hogy újra tudjuk indítani az életet a védettséget igazoló igazolvány nagy segítséget jelent majd - hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Magyarország élőben extra című műsorunkban. A WHO célja, hogy 2021 végére a világ lakosságának 20 százalékát beoltsák koronavírus elleni vakcinával – mondta Jakab Zsuzsanna, a nemzetközi szervezet magyar vezérigazgató-helyettese az InfoRádióban. Ha összeomlana az egészségügyi ellátás, az térdre kényszeríthetné Orbán Viktort – így fogalmazott az ATV műsorában Hódmezővásárhely polgármestere. A Magyar Nemzet felidézi, Márki-Zay Péter szerint a kormánypártok leváltása érdekében az oktatási rendszert is megérné bedönteni. Másfél millió forintnyi sérelemdíjat követel Lackner Csaba. A kispesti korrupciós botrány kulcsfigurája szerint a Fidesz helyi képviselője megsértette a becsületét. Dódity Gabriella szerint elfogadhatatlan, hogy most neki kellett a bíróság előtt állnia, miközben korábban olyan hang- és képfelvételek szivárogtak ki, amelyeken Lackner fehér poros zacskóval látható, és korrupciógyanús ügyekről beszél. Még idén megújulhat a pesti alsó rakpart Margit híd és a Parlament közötti szakasza a kormány segítségével - jelentette be Fürjes Balázs. A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár Facebook-bejegyzésében azt írta: a kabinet 787 millió forinttal támogatja a beruházást, az összeget már át is utalta a Fővárosi Önkormányzatnak. Akár több tízmillió forintot is megspórolhatnak a családok a januárban indított otthonteremtési programnak köszönhetően – közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán. A kormány a jogszerű foglalkoztatás elősegítésén dolgozik, ugyanakkor fontos, hogy a munkavállalók is tisztában legyenek biztosítási jogviszonyuk rendezettségével - mondta Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Januárban a fogyasztói árak átlagosan 2,7 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál - közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A gazdasági növekedés az idén Magyarországon 3,5 százalék lesz várhatóan, jövőre azonban a GDP-bővülés 5 százalék környékére gyorsul - közölte Kocsi János, az Amundi részvényportfólió-menedzsere. 3 milliárd 800 millió forint reklámadót fizetett be a Facebook a magyar költségvetésbe, így eleget tett közteherviselési kötelezettségének, úgy, ahogyan a Magyarországon törvényesen működő vállalatok teszik - közölte az igazságügyi miniszter. Varga Judit emlékeztetett, sokan azt állították, hogy a technológiai cégek nem fogják betartani a magyar szabályokat, mostantól viszont joggal feltételezhetjük, hogy ezek a vállalatok is a törvényes működés mellett köteleződtek el. Az Európai Uniónak sürgősen el kell kezdenie a csatlakozási tárgyalásokat Albániával - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Tiranában, albán hivatali kollégájával közösen tartott sajtóértekezletén. Ukrajnának garantálnia kell a nemzeti kisebbségeket megillető jogok tiszteletben tartását, és a kormánynak érdemi párbeszédet kell folytatnia a nemzeti kisebbségek képviselőivel - jelentette ki Várhelyi Olivér európai uniós biztos Brüsszelben. A világon 107,7 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,3 millió, a gyógyultaké 60,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai adatai szerint. Románia ismét karanténkötelezettséget vezetett be a Magyarországról és másik 66 - járványügyi szempontból magas kockázatúnak minősített - országból érkező utasok számára, kivételt képeznek azok, akik már megkapták az oltást. Megkezdődött a koronavírus elleni oltások beadása Bosznia-Hercegovinában, a legelső vakcinákat az ország többségében szerbek lakta részének egészségügyi dolgozói kapják meg - közölte a Banja Luka-i RTRS közszolgálati televízió. Elutasította a vasárnap lejáró csehországi szükségállapot meghosszabbítását a parlamenti alsóház csütörtökön késő este. Megkezdődött a koronavírustesztek eredményeinek ellenőrzése az ausztriai Tirol tartomány határain. Kelet-Tirolt leszámítva ugyanis csak negatív teszt felmutatásával lehet elhagyni a tartomány területét. Portugália március elsejéig meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt bevezetett karantént. Javulnak a járványügyi adatok Izraelben. Napok óta folyamatosan csökken az új fertőzöttek száma, a pozitív tesztek aránya, és a súlyos esetek száma. Az Egyesült Államok újabb 200 millió adag koronavírus-vakcinát vásárolt, ami azt jelenti, hogy minden felnőtt számára biztosított lesz a kétdózisú oltás - jelentette be Joe Biden amerikai elnök. A koronavírusnak a brazíliai Amazonas-vidéken azonosított új mutációja háromszor fertőzőbb a kórokozó globálisan domináns formájánál, de az előzetes vizsgálatok azt mutatják, hogy a vakcinák hatékonyak ellene - közölte a brazil egészségügyi miniszter. Ötnapos karantént rendeltek el Ausztrália második legnépesebb városában, Melbourne-ben a koronavírus Nagy-Britanniában azonosított jóval fertőzőbb mutációjának elterjedése miatt. Korábban soha nem mért éves mértékben, 9,9 százalékkal zuhant tavaly a brit hazai össztermék (GDP) értéke - közölte a brit statisztikai hivatal. Megerősítette teljes elkötelezettségét a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréhez csatolt észak-írországi protokoll megfelelő érvényesítése mellett a brit kormány és az Európai Unió. A vád képviselői - Donald Trump alkotmányos felelősségre vonási tárgyalásának csütörtöki napján - érvelésük végén arra kérték a szenátust, hogy ítélje el a korábbi amerikai elnököt. Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma szankciókkal sújtotta csütörtökön a mianmari junta tíz vezető tagját és a helyi hadsereggel kapcsolatban álló három vállalatot. Az Európai Unióhoz fűződő kapcsolatok megszakítását helyezte kilátásba az orosz külügyminiszter, válaszul az országát érintő esetleges újabb brüsszeli szankciókra. Már két halálos áldozatot követelt az ebolavírus a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén található Észak-Kivu tartományban - közölték helyi tisztségviselők. Bombafenyegetést kapott az összes moszkvai óvoda, iskola és metróállomás - jelentette a TASZSZ orosz hírügynökség a rendfenntartó szervek meg nem nevezett tisztségviselőjére hivatkozva. Legkevesebb 6-an életüket vesztették Texasban egy több mint 130 járművet érintő tömegkarambolban, 65 embert kórházba vittek - közölte a MedStar helyi mentőszolgálat egyik szóvivője. Az iskolák újranyitása miatt ismét közlekednek a Volánbusz járatai február 15-től Szombathely és Oberwart (Felsőőr), valamint Szombathely és Eberau (Monyorókerék) között tanítási napokon - közölte a Volánbusz Zrt. Egymillió forintos nyomravezetői díjat tűzött ki a Pest megyei rendőrfőkapitány egy HÉV-en bántalmazott nő támadójának kézre kerítéséért. A sértett a támadás következtében súlyos sérülést szenvedett január 19-én a gödöllői HÉV-en. Jogerősen 9 év fegyházbüntetésre ítélt a másodfokon eljáró Debreceni Törvényszék egy férfit, aki késsel akart kirabolni egy élelmiszerboltot Debrecenben - közölte a törvényszék szóvivője. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 128 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök az elmúlt 24 órában – mondta Kiss Róbert alezredes az operatív törzs ülésén. Többfelé mínusz 10, de néhol akár mínusz 20 Celsius-foknál is hidegebb lehet ma. Délelőtt 10 órakor életbe lép a vörös kód, a hajléktalan embereket adott esetben fogadniuk kell a nem számukra fenntartott bentlakásos szociális intézményeknek is. A csütörtökön kezdődött markáns lehűlés miatt megdőlt Magyarország mindenkori áramfogyasztási rekordja - tájékoztatta a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. Több mint négyszáz esethez riasztották a tűzoltókat csütörtökön a télies, szeles időjárás miatt - közölte Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. A Rákóczi híd pillérének ütközött egy uszály kora reggel a Dunán - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Kisdi Máté azt mondta, hogy a hajó nem sérült meg komolyabban és a hídpillérben sem okozott nagyobb kárt. Fucsovics Márton négy szettben kikapott a 14. helyen kiemelt kanadai Milos Raonictól az ausztrál nyílt teniszbajnokság harmadik fordulójában. Férfi kézilabda Bajnokok Ligája: MOL-Pick Szeged - FC Porto (portugál) 35:31 Férfi kézilabda Európa-liga: Grundfos Tatabánya KC - Eurofarm Peliszter (északmacedón) 21:24 A válogatott Holman Dávid szerződést hosszabbított a szlovák labdarúgó-bajnokságban címvédő Slovan Bratislava csapatánál. A Bayern München nyerte a katari labdarúgó klubvilágbajnokságot, miután a fináléban 1:0-ra legyőzte a mexikói Tigres UANL csapatát.