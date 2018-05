Csak a szerelőhiány állhat a fejlődés útjába

A vezetéstámogató rendszerek harmadik szintjét fejlesztjük ebbe az autób a - a jövő autóinak egyik verzióját mutatta stábunknak egy autóvezetést támogató rendszerekkel foglalkozó cég osztályvezetője. Az ilyen autókat tucatnyi érzékelőkkel, kis kamerákkal szerelik fel, ami alapján a kocsi fedélzeti számítógépe elvégez feladatokat a sofőr helyett.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Továbbra is kell ülnöm a kormány mögött, de bizonyos körülmények között, például autópályán, dugóban, például 60 km/h-ig elengedhetem a kormányt, hátradőlhetek, kezembe vehetem a laptopomat, dolgozhatok rajta, újságot olvashatok, de nem mászhatok hátra a hátsó ülésre. Tehát teljesen nem vonhatom ki magamat a vezetés alól, és ilyen körülmények között az autó magát vezeti, tehát gyorsít, lassít, kanyarodik - mondta el Lerchner István, az AVL kalibrációs osztályvezetője.

A vezetéstámogató rendszerek legfejlettebb szintje az, amikor az autó magát vezeti: felismeri például a gyalogosokat, egy esetlegesen index nélkül elé vágó másik autót is. Ehhez vannak magyar fejlesztőmérnökök is, de az autógyárak, szervizhálózatok szakemberhiányra panaszkodnak.

A Porsche Hungária Kft. kommunikációs igazgatója szerint a szakképzésben visszaestek azok a területek, amelyek a hagyományos autószerelői vagy az ehhez kapcsolódó szakmákhoz adják meg a szakképesítést.

Fontos, hogy maga az autógyártó is, illetve az importőr, vagy a márkakereskedés is megpróbálja az utánpótlást magához vonzani. És mi is együttműködést alakítottunk ki felsőoktatási intézményekkel annak érdekében, hogy vevőszolgálati, autómérnök, járműipari mérnök kategóriákban tudjunk utánpótlást, szakembereket találni magunknak, akik később elhelyezkedhetnek a márkakereskedésekben - mondta el Vérten Sándor.

A kipufogóból nem füst, hanem iható víz folyik ki

Egy budapesti rendezvényen demonstrálta a hidrogén hajtású autókat gyártó cég igazgatója, hogy a környezetbarát kocsik 10-20 éven belül felváltják a benzineseket. A Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület elnöke szerint azonban az ilyen autókhoz a módosabb emberek férhetnek hozzá, hiszen 2030-ra is mindössze 14 olyan töltőállomás lesz, ahol hidrogént lehet tankolni.

Én azt gondolom, hogy ennek nem a hétköznapi emberek számára lesznek ezek megoldások, hanem kormányzati, vagy hatóságok flottáját alkothatják az első ilyen gépjárművek - mondta Tompos András.

Szakemberek szerint az önvezető technológia és az alternatív meghajtású autók robbanásszerű fejlődése miatt csak a szervizhálózatba 5-7 ezer szerelőre lesz szükség.