Csak 2020-től jön az áfaemelés, de már most drasztikusan emelkedtek az árak

Drasztikusan emelkednek az ingatlanárak – a piac már most elkezdte beárazni a kedvezményes lakásáfa kivezetését. Utóbbit egyébként az egész ágazat megérezheti 2020-tól, a Hír TV-nek nyilatkozó szakértő szerint a termelékenység jelentős javítására lenne szükség az építőiparban.

Gőzerővel épülnek a budapesti lakóparkok. A most épülő lakások után még 5 százalék áfát kell majd fizetni a vevőknek. 2020-tól azonban megszűnik az új lakások kedvezményes áfakulcsa és újra a 27 százalékos sávba fognak esni az új építésű ingatlanok. Az ingatlan.com szakértője szerint a piac már elkezdte beárazni a változást és az árak már most is erős növekedésben vannak.

„Mi arra számítunk, hogy új lakások esetében mindenképpen magasabb fordulatszámra kapcsolnak az építtetők és a vevők is az elkövetkezendő másfél évben fogják megkeresni azokat az ingatlanokat, amiket szeretnének megvásárolni, ezáltal akár előrehozott vásárlásokra is sor kerülhet” – mondta Balogh László.

Vagyis a kereslet tovább fog nőni, ez pedig tovább hajtja majd felfelé az ingatlanárakat. Pedig a lakások drágulása már az elmúlt időszakban is jelentős volt.

„Nagyon tempósan, 12 százalékkal drágultak az új lakások az idei év második negyedévében és a használt lakásoknál is folytatódott a drágulás, több mint 10 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak. Elsősorban a fővárosi és a vidéki nagyvárosokban tapasztalható a legnagyobb áremelkedés” – tette hozzá Balogh László.

A fővárosban és a nagyvárosokban 20 százalék körüli volt a drágulás. De nemcsak a lakásépítések futottak fel, más beruházások, például irodaházak és turisztikai fejlesztések is húzták a beruházásokat 2018-ban. A Takarékbank vezető elemzője szerint azonban ennek folytatásához a termelékenység javítás elengedhetetlen lenne az építőiparban.

„320 ezer ember dolgozik Ausztriában is meg Magyarországon is az építőiparban, csak az osztrák építőiparnak a bruttó hozzáadott értéke 20 milliárd euró, a magyaré 6 milliárd. Tehát itt azért termelékenységben nagyon nagyot kellene előre lépni. És hogyha azt a színvonalat tudnák a magyar építőipari vállalkozók hozni, mint az osztrákok, akkor gyakorlatilag kétszer ekkora lehetne az építőipari termelés” – fejtette ki Suppan Gergely.

A Takarékbank is drasztikus visszaesést vár az építőiparban a kedvezményes lakásáfa kivezetésével: míg idén 20 és jövőre is 15 százalékos bővülésre számítanak a szektorban, addig 2020-ra már csak 2 százalékosat jeleznek előre.