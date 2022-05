Buffett olcsón sem venne bitcoint

Megosztás itt:

Warren Buffett (Fotó: Johannes Eisele/AFP)

A világ legnagyobb, befektetési alaphoz hasonló működő részvénytársasága, a Berkshire Hathaway vezetője, Warren Buffett már sokszor elmondta véleményét a kriptodevizákról, most azonban részletesebben, közérthetőbben is beszélt róla a befektetőknek a cég közgyűlésén. Azt már korábban is hangsúlyozta, hogy ezek nem produktív eszközök: nincs mögöttük termelés, és abban nem is használhatók fel, nem fizetnek osztalékot vagy kamatot. Értékük jelenleg abból adódik, hogy körülveszi őket egyfajta mágia, pusztán attól, hogy egy elektronikus művelet, amelynek tényleges mechanizmusát kevesen értik, viszont így mindent könnyen bele lehet magyarázni.

A legtöbben megveszik ezeket, elsősorban a bitcoint, és várják, hogy tovább emelkedjen az értékük, mint egy részvény esetében. Mások, akik rövid távon spekulálnak vele, kevéssé vannak veszélynek kitéve, hisz tudják, hogy az ár korlátlanul eshet is. Hosszú távon azonban mi is történhet?

Buffett konkrét példával elmondta: ha valaki felajánlja neki, hogy egy százalék részesedést vehet az USA összes termőföldjében, azonnal fizet 25 milliárd dollárt érte. Ha felajánlják neki az USA összes lakóingatlanának egy százalékát, megint csak azonnal ír egy csekket 25 milliárd dollárról vagy átutalja azt. Ha viszont felajánlják neki a létező teljes bitcoinállományt, azért még 25 dollárt sem fizetne.

Később ugyanis azt el kell majd adnia valakinek, közben nem termel semmit, vagyis semmi mást nem vesz, csak egy óriási árfolyamkockázatot.

A föld ezzel szemben élelmiszert termel, az ingatlanokat kiadja és fizetnek a bérlők, és ha sosem adja el azokat és öröklik tőle a leszármazottai, akkor is örökjáradéknak tekinthető az általuk megtermelt érték.

Ami a valutaszerepet illeti: hiába van több mint tíz éve bitcoin és most már számtalan másik ilyen eszköz, ha az USA-ban mindenki csak egyetlen valutát fogad el, és ez a dollár. Ő, mint sikeres vállalkozó, elkezdhetne Berk­shire coin nevű eszközöket kibocsátani: az USA kormánya sose hagyná, hogy az általa kibocsátott valutát lecseréljék arra, és így a piaci résztvevők sem teszik. Ha el is fogad egy-egy üzlet például bitcoint,

azt az esetek legnagyobb részében azonnal át is váltja dollárra, abban bízik, és azzal fizeti költségeit.

Végül Buffett hangsúlyozta, hogy világéletében kerülte a piaci lufikat és az „ördög műveit” (van, aki a nagy tőkeáttételű ügyleteket is ördöginek tartja, hisz a befektető jóval többet veszíthet, mint a pénze, így valaki másnak kell helytállni ezért). A bitcoin ördögi, mert a stabil pénzrendszert próbálja aláásni, és eddig minden lufinak bizonyult, ami fundamentális értéke sokszorosán forgott – fogalmazott. A Berkshire Hathaway vezetője hangsúlyozta: rövid távon ugyan ilyenkor mindig ő a lemaradó, hosszú távon viszont mindig őt igazolta a piac.