Budapestre jön a Solara és az Ostara, két gigantikus luxushajó

Megosztás itt:

A Világgazdaság cikke két gigantikus méretű hajóról szól, melyek Budapesten kötnek majd ki.

Utazzon páratlan luxusban – ezzel a felütéssel hirdeti új folyami hajóit a világ egyik legnagyobb turisztikai cége, az APT. Az ausztrál gyökerű társaság a hetekben jelentette be, hogy vadonatúj hajókat állít forgalomba, amelyek az ígéret szerint „újradefiniálják az európai folyami hajóutazást”. Hogy ez valóban így lesz-e, majd az idő eldönti, az viszont biztos, hogy a fejlesztés egészen konkrét és nem valamiféle ködös távoli jövőbe mutat. Egyrészt az új luxushajóknak, egészen pontosan a két új luxushajónak már neve is van: APT Solara és az APT Ostara és már jövőre, 2025-ben megkezdik a működésüket. Már az is megvan, hogy hol: a Rajnán, a Majnán és a Dunán. Utóbbi folyó magyar szakaszának kiemelt státuszát talán jól mutatja, hogy az APT egy budapesti, a parlament épületet előtti látványtervvel népszerűsíti az egyik vadonatúj hajót, a Solarat. A bejelentésből az is kiderült, hogy a világszerte elismert Hecker Guthrie tervezőcsapata által készített luxushajókon hat éttermet alakítanak ki, de lesz borospince, napozóterasz és télikert is, ahogy wellness- és fitneszrészleg, fodrászat és spa. Három különböző kategóriájú lakosztályt lehet majd foglalni. A kapacitás hajónként legfeljebb 154 vendég, akiket 60 fős személyzet szolgál majd ki. Az európai vizeken közlekedő számos más hajóhoz képest feltűnően kis utaslétszámról van tehát szó, de az APT így látja biztosítottnak a teljeskörű kényelmet.

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján olvasható.

Fotó: Világgazdaság