Budapest Airport: Tavaly 3,86 millió utas fordult meg a ferihegyi repülőtéren

Február 1-jéig meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket, a középiskolákban is marad az online oktatás - jelentette be a miniszterelnök a Kossuth rádióban. Orbán Viktor hangsúlyozta: nem egyszerűen el akarja hárítani a válságot, hanem azt akarja, hogy 2021 egy kiemelkedően jó éve legyen a magyaroknak. 2 907 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 337 743-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 115 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 440-re emelkedett. Jövő kedden újabb 39 ezer ember beoltására elegendő oltóanyag érkezik a Pfizer vakcinájából Magyarországra - mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília közölte: az egészségügyi dolgozók közül már több mint 42 ezren megkapták az első védőoltást. Karádi István, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja maximálisan biztonságosnak tartja a koronavírus elleni védőoltást. Jól szervezett, gyors és hatékony a koronavírus elleni oltások beadása - közölte a Somogy megyei kormánymegbízott . Neszményi Zsolt az egészségügyi dolgozók oltásáról szólva elmondta: az oltóanyagból rendelkezésre áll a szükséges mennyiség, így mindenkit be tudnak oltani, aki jelentkezik. A koronavírus az egészségünk mellett a gazdaságot, a munkahelyeket is megtámadta, így az egészségünk mellett a munkahelyeket is meg kell védenünk - hangsúlyozta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. Új adókat vetne ki az ellenzék, ha megnyerné a következő választást – írja a Magyar Nemzet. A baloldali vezetők tervei alapján „progresszív” jövedelem-, ingatlan- és vagyonadót vezetnének be. A kormány adócsökkentési politikája a koronavírus-válságban is folytatódik -mondta a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára a Facebookra feltöltött videójában. Izer Norbert kiemelte: a kisvállalati adó mértéke január 1-től 1 százalékponttal, 11 százalékra csökkent, így 2021-től a kivával még nagyobb adóelőny érhető el. Magyarország eredményes gazdaságpolitikát folytatott az elmúlt évtizedben, éppen ezért a világszerte válságot okozó koronavírus-járvány is kevésbé viselte meg, mint más, akár gazdagabb országokat - hangsúlyozta Schanda Tamás államtitkár. A budapesti közlekedés javításáért és az új Liget autómentesítéséért több beruházás előkészítése kezdődik meg - tájékoztatott a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára. A közutak megfelelő műszaki állapota fontos a magyar emberek, a vállalkozások és az egész gazdaság számára, a tervek szerint idén több mint 350 projektben, mintegy 1000 kilométernyi szakaszt újítanak fel 190 milliárd forint értékben - közölte az ITM. A politikai instabilitás az erdélyi magyarság számára is kockázatokat jelent - mondta a Magyar Nemzetnek Kelemen Hunor, az új bukaresti kormány miniszterelnök-helyettese. A Mol Nyrt., Horvátország legnagyobb külföldi befektetője, ötven fűthető lakó-, és hat szaniterkonténerrel segíti a földrengés károsultjait Sziszek-Monoszló megyében - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Petrinjában. Magyar házat és tiszteletbeli konzulátust avatott fel a horvátországi Fiuméban Szijjártó Péter. Belehalt sérüléseibe a kórházban egy amerikai rendőr, aki a Capitolium tüntetők általi ostromában sebesült meg. Részvétet nyilvánított a magyar miniszterelnök a Capitolium ostromában elhunytak családjainak. A Fehér Ház egyhangúlag elítélte a Capitolium ostromát, a törvénysértőket pedig felelősségre kell vonni - közölte Kayleigh McEnany, Donald Trump amerikai elnök szóvivője. Elítélte az amerikai törvényhozás székházánál elkövetett erőszakot Chris Miller amerikai ügyvezető védelmi miniszter. Donald Trumpnak az elnöki hivatalból való azonnali felmentését követelte Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke az Egyesült Államok alkotmányának 25. kiegészítése alapján. Lemond tisztéről a Capitolium rendőrségének főnöke, Steven Sund január 16-i hatállyal a kongresszus épületének szerdai ostroma, illetve annak sikertelen megakadályozása miatt. Lemondott Donald Trump kormányzatának oktatásügyi minisztere is, követve a közlekedési tárca vezetőjét. Ugyancsak beadta lemondását a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának négy tekintélyes tagja. A koronavírus-fertőzöttek száma meghaladta a 88 milliót, a halálos áldozatoké pedig az 1,89 milliót a világon. 49 millióan meggyógyultak. Az Európai Bizottság további 300 millió adag, koronavírus elleni oltóanyag beszerzéséről egyezett meg a Pfizer és a BioNTech vállalatokkal - jelentette be az Európai Bizottság elnöke. Az Európai Bizottság több mint elegendő, koronavírus elleni oltóanyag beszerzéséról között szerződést a gyógyszergyártókkal - mondta az Európai Bizottság elnöke. A koronavírus-járvány elleni küzdelem jobb összehangolása érdekében Charles Michel, az Európai Tanács elnöke csúcstalálkozót hívott össze január 21-re. Ausztria szombat éjféltől megerősíti a határellenőrzéseket Csehország és Szlovákia felé, mert a két országban nagyon megugrott a koronavírus-megbetegedések száma az elmúlt időszakban. A járvány kezdete óta Montenegróban a lakosság mintegy tíz százaléka már megfertőződött az új koronavírussal - derült ki a közegészségügyi intézet jelentéséből. Ukrajnában az elmúlt 24 órában csaknem hatezer új megbetegedést jegyeztek fel, és életbe lépett az előre bejelentett, 16 napig tartó szigorított karantén az országban. Olaszországban a kormány július 31-ig meghosszabbította a koronavírus-járvány miatti egészségügyi veszélyhelyzetet. Spanyolországban meghaladta a kétmilliót a járvány kezdete óta igazolt koronavírus-fertőzöttek száma. A koronavírus-járvány miatti korlátozások Franciaországban legalább január végéig érvényben maradnak, és az éjszakai kijárási tilalom kezdetét várhatóan újabb tíz megyében előrébb hozzák - jelentette be Jean Castex miniszterelnök. A koronavírusnak a korábbinál sokkal fertőzőbb, az Egyesült Királyságban azonosított változatának két kockázatos gócára bukkantak Franciaországban, az egyikre Bretagne-ban, a másikra a fővárosi régióban. A jövő héttől csak azok utazhatnak be külföldről Angliába, akik indulásuk előtt koronavírus-szűrésen vesznek részt és a teszt eredménye negatív - közölte a brit közlekedési minisztérium. Közlekedési dugókkal kezdődött a koronavírus miatti szigorú zárlat Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Az Egyesült Államokban rekordot döntött az egy napon belüli új koronavírus-fertőzöttek és a járvány miatt elhalálozottak száma - adta hírül az ország járványügyi központja. Texasban is felbukkant a koronavírusnak az a változat, amelyet először Angliában azonosítottak, és amely fertőzési képessége jóval erőteljesebb a korábbi variánsoknál - adta hírül a texasi egészségügyi hatóság. Ausztráliában háromnapos zárlat alá helyezték a 2,5 millió lakosú Brisbane városát, mert észlelték a koronavírus korábbinál sokkal fertőzőbb, Nagy-Britanniában azonosított változatát. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető azt szorgalmazta a Koreai Munkapárt kongresszusán, hogy országának jelentősen javítania kellene a külvilághoz fűződő kapcsolatain. Húsz ház égett részben vagy teljesen le a Csíkszereda városhoz tartozó Csíksomlyó nyomornegyedében keletkezett tűzben - közölte az Agerpres román hírügynökség. Életének 87. évében elhunyt Szabó Ildikó színésznő - tudatta a család. A kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok megszegése miatt csütörtökön 362 ember ellen intézkedtek a rendőrök - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. A déli határszakaszon – nem incidens következtében – életét vesztette egy katona - közölte a Honvédelmi Minisztérium. Röviddel a szerdán történt szegedi kettős gyilkosság előtt szabadult az a férfi, akit a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak - közölte a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség. Megtalálták a tavaly decemberben Karcagon megölt nő holttestét - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság. Megölte élettársa 51 éves lányát egy 86 férfi Fóton. Az elmúlt napok csapadékos időjárásának hatására a Kraszna folyón árhullámok indultak el, ezért a magyarországi szakaszon elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornász is regisztrált a koronavírus elleni védőoltásra. Jégkorong Erste Liga: FTC-Telekom - Gyergyói Hoki Klub 3:0; Dunaújvárosi Acélbikák -Corona Brasov Wolves 5:4; Titánok - Sport Club Csíkszereda 3:8; Opten Vasas HC - MAC HKB Újbuda 2:5 Rosta Miklós válogatott beálló szerződést hosszabbított a MOL-Pick Szeged kézilabdaklubbal.